На кинофестивале Beat Weekend покажут фильмы о Смешариках и Нике Кейве

Posted 10 сентября, 16:01
Published 10 сентября, 16:01
Modified 10 сентября, 16:04
Updated 10 сентября, 16:04
Как сообщает www.fontanka.ru, среди перечня основных событий фестиваля стоит отметить самые популярные среди зрителей картины Beat Film Festival за три летних месяца, наиболее достойные документальные произведения, выходившие на экраны в последние годы, и работы финалистов конкурса для отечественных режиссеров «Док Индустрия». Трансляции будут проходить в кинотеатрах «Аврора», «Ленфильм», «Мираж на Большом», «ФК Галерея», «Англетере», Out Cinema, на Новой сцене Александринского театра и в Севкабель Порту.
В открывающий день фестиваля покажут работу «Мишель Гондри: DIY», где продемонстрирован творческий путь известного режиссера и сценариста, создателя клипов Бьорк, White Stripes и фантастической драмы «Вечное сияние чистого разума».
13 сентября зрителей приглашают ознакомиться с кинокартиной «Бонни» о популярном в Голливуде кастинг-директоре Бонни Тиммерман, который сыграл непосредственную роль в запуске карьеры Сигурни Уивер, Брюса Уиллиса, Натали Портман.
В этот же день Андрей Дегтярев, поющий в музыкальном коллективе «Дурной вкус», представит работу «Ник Кейв и The Birthday Party», в которой раскрываются детали взлета к славе рок-исполнителя через историю его первой юношеской группы.
На 14 сентября организаторы фестиваля запланировали премьерный показ кинофильма «Двадцать лет со Смешариками», где рассказывается о создателях мультфильма, который определенно считается культурным феноменом последних десятилетий.
19 сентября зрителей приглашают на показ документалки «Без фильтров» об одном из знаковых фотографов Нью-Йорка Джеймсе Хэмилтоне. Он работал с такими звездами, как Вуд Аллен, Лу Рид, Джим Джармуш, взаимодействовал с изданиями Harper’s Bazaar и Vanity Fair.
В предпоследний день Beat Weekend на больших экранах покажут кинокартину «Рюити Сакамото: Последний концерт». Фактически это впечатляющее своим мастерством и творческой отдачей выступление музыканта из Страны восходящего солнца, композитора военной драмы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!» и обладателя «Оскара» за музыкальное сопровождение к исторической драме «Последний император».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14