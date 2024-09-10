На кинофестивале Beat Weekend покажут фильмы о Смешариках и Нике Кейве

Как сообщает www.fontanka.ru, среди перечня основных событий фестиваля стоит отметить самые популярные среди зрителей картины Beat Film Festival за три летних месяца, наиболее достойные документальные произведения, выходившие на экраны в последние годы, и работы финалистов конкурса для отечественных режиссеров «Док Индустрия». Трансляции будут проходить в кинотеатрах «Аврора», «Ленфильм», «Мираж на Большом», «ФК Галерея», «Англетере», Out Cinema, на Новой сцене Александринского театра и в Севкабель Порту.