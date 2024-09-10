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Posted 10 сентября, 16:01

Published 10 сентября, 16:01

Modified 10 сентября, 16:04

Updated 10 сентября, 16:04

На кинофестивале Beat Weekend покажут фильмы о Смешариках и Нике Кейве

На кинофестивале Beat Weekend покажут фильмы о Смешариках и Нике Кейве

10 сентября 2024, 16:01
Фото: Сергей Рудковский. 1MI
В Северной столице уже в 12-й раз состоится фестиваль документальных фильмов. Речь идет о филиале столичного Beat Film Festival. Мероприятие стартует 12 сентября, а завершится 22 сентября.

Как сообщает www.fontanka.ru, среди перечня основных событий фестиваля стоит отметить самые популярные среди зрителей картины Beat Film Festival за три летних месяца, наиболее достойные документальные произведения, выходившие на экраны в последние годы, и работы финалистов конкурса для отечественных режиссеров «Док Индустрия». Трансляции будут проходить в кинотеатрах «Аврора», «Ленфильм», «Мираж на Большом», «ФК Галерея», «Англетере», Out Cinema, на Новой сцене Александринского театра и в Севкабель Порту.

В открывающий день фестиваля покажут работу «Мишель Гондри: DIY», где продемонстрирован творческий путь известного режиссера и сценариста, создателя клипов Бьорк, White Stripes и фантастической драмы «Вечное сияние чистого разума».

13 сентября зрителей приглашают ознакомиться с кинокартиной «Бонни» о популярном в Голливуде кастинг-директоре Бонни Тиммерман, который сыграл непосредственную роль в запуске карьеры Сигурни Уивер, Брюса Уиллиса, Натали Портман.

В этот же день Андрей Дегтярев, поющий в музыкальном коллективе «Дурной вкус», представит работу «Ник Кейв и The Birthday Party», в которой раскрываются детали взлета к славе рок-исполнителя через историю его первой юношеской группы.

На 14 сентября организаторы фестиваля запланировали премьерный показ кинофильма «Двадцать лет со Смешариками», где рассказывается о создателях мультфильма, который определенно считается культурным феноменом последних десятилетий.

19 сентября зрителей приглашают на показ документалки «Без фильтров» об одном из знаковых фотографов Нью-Йорка Джеймсе Хэмилтоне. Он работал с такими звездами, как Вуд Аллен, Лу Рид, Джим Джармуш, взаимодействовал с изданиями Harper’s Bazaar и Vanity Fair.

В предпоследний день Beat Weekend на больших экранах покажут кинокартину «Рюити Сакамото: Последний концерт». Фактически это впечатляющее своим мастерством и творческой отдачей выступление музыканта из Страны восходящего солнца, композитора военной драмы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!» и обладателя «Оскара» за музыкальное сопровождение к исторической драме «Последний император».

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