Стилист Александр Васильев емко охарактеризовал современных российских эмигрантов

Васильев считает, что при переезде за рубеж на ПМЖ кто-то вытягивает счастливый билет, а кто-то нет. Многое зависит от обучаемости человека и его работоспособности, целеустремленности и открытости в общении, а также от склонности к освоению языков. Об этом пишет Общественная служба новостей.