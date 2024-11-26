Стилист Александр Васильев емко охарактеризовал современных российских эмигрантов

Posted 26 ноября, 14:55
Published 26 ноября, 14:55
Modified 26 ноября, 14:58
Updated 26 ноября, 14:58
Васильев считает, что при переезде за рубеж на ПМЖ кто-то вытягивает счастливый билет, а кто-то нет. Многое зависит от обучаемости человека и его работоспособности, целеустремленности и открытости в общении, а также от склонности к освоению языков. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Исследователь моды отмечает, что образ России для него складывается из разнообразных направлений искусства. Васильев считает, что изгнать родину из сердца мигрантов не получится, как бы кто ни старался.
Стоит отметить, что на сегодняшний день экс-ведущий некогда популярной на отечественном телевидении передачи постоянно живет во Франции, так как является законным гражданином Пятой Республики. Эксперт моды не работает в России более двух лет — с момента приостановки съемок «Модного приговора».