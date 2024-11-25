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Posted 25 ноября, 19:05

Published 25 ноября, 19:05

Modified 25 ноября, 20:03

Updated 25 ноября, 20:03

Леонид Якубович завершил участие в «Что было дальше» на скандальной ноте

Леонид Якубович завершил участие в «Что было дальше» на скандальной ноте

25 ноября 2024, 19:05
Фото: 1MI.
Знаменитый российский телеведущий Леонид Якубович покинул съемки нового эпизода популярного шоу «Что было дальше» с громким скандалом. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал программы.

Как информирует «Общественная служба новостей», на записанных кадрах народный артист России покидает съемочный павильон и спускается по лестнице, в то время один из ведущих шоу Алексей Щербаков, наблюдает за ним. Якубович сообщает Щербакову, что «теперь секрет останется секретом», так как ему «не предоставили возможность рассказать».

После этого Щербаков спрашивает, вернется ли ведущий на съемки вновь. Однако ответ на этот вопрос так и не был получен.

«Что было дальше» — это комедийное шоу, где комики позволяют себе обсуждать истории звездных участников и стараются угадать, чем закончится рассказ. Согласно концепции программы, юмористы могут стебаться над приглашёнными артистами, а также над их жизненными историями или достижениями в карьере.

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#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Телешоу
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