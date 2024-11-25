Леонид Якубович завершил участие в «Что было дальше» на скандальной ноте

Как информирует «Общественная служба новостей», на записанных кадрах народный артист России покидает съемочный павильон и спускается по лестнице, в то время один из ведущих шоу Алексей Щербаков, наблюдает за ним. Якубович сообщает Щербакову, что «теперь секрет останется секретом», так как ему «не предоставили возможность рассказать».