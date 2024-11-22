Стример Слава Бустер показал подписчикам новую квартиру за 100 миллионов рублей

Он отметил, что комната девушки пока не обустроена и многое в ней поменяется. Пока пара перевезла на новое жилье лишь компьютеры. В будущем они планируют сделать в ней ремонт и снести стену, чтобы соединить комнату с балконом. В спальне у Бустера и Дилары тоже «пока не обставлено». В комнате есть только кровать и телевизор, стоимостью в 400 тысяч рублей.