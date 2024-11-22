Стример Слава Бустер показал подписчикам новую квартиру за 100 миллионов рублей

Posted 22 ноября, 04:00
Published 22 ноября, 04:00
Modified 22 ноября, 04:00
Updated 22 ноября, 04:00
Портал StarHit сообщает, что стример Слава Бустер на своем YouTube-канале показал новую квартиру в элитном районе российской столицы, стоимость которой составляет 100 миллионов рублей. Сам блогер гордится своей первой недвижимостью в Москве.
Бустер рассказал, что переехал в новую квартиру не так давно, поэтому полностью обставить её по своему вкусу ещё не успел и многие вещи, например, японская сантехника и детская кровать в одной из комнат, остались от прошлых хозяев. Гостиная в новом жилье стримера совмещена с кухонной зоной, а две комнаты блогер отвел под кабинеты, одну — для себя, вторую — для его девушки Дилары.
Он отметил, что комната девушки пока не обустроена и многое в ней поменяется. Пока пара перевезла на новое жилье лишь компьютеры. В будущем они планируют сделать в ней ремонт и снести стену, чтобы соединить комнату с балконом. В спальне у Бустера и Дилары тоже «пока не обставлено». В комнате есть только кровать и телевизор, стоимостью в 400 тысяч рублей.
Бустер также показал подписчикам гардеробную. Он отметил, что в прошлой квартире она была маленькой, а здесь достаточно большая. Слава признал, что у него такого количества вещей нет, но его девушка сможет заполнить даже такой большой гардероб.
Не обошел стороной стример и собственный кабинет, из которого он ведет трансляции. Бустер рассказал, что эта комната в три раза больше прошлой, и добавил, что теперь сможет звать на стримы большое количество людей.