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Posted 22 ноября, 04:00

Published 22 ноября, 04:00

Modified 22 ноября, 04:00

Updated 22 ноября, 04:00

Стример Бустер показал квартиру за 100 миллионов рублей

Стример Слава Бустер показал подписчикам новую квартиру за 100 миллионов рублей

22 ноября 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney. Стример Бустер показал квартиру за 100 миллионов рублей
Стример показал свою новую квартиру в элитном районе Москвы. В неё он будет жить вместе со своей девушкой блогером Диларой Зинатуллиной.

Портал StarHit сообщает, что стример Слава Бустер на своем YouTube-канале показал новую квартиру в элитном районе российской столицы, стоимость которой составляет 100 миллионов рублей. Сам блогер гордится своей первой недвижимостью в Москве.

Бустер рассказал, что переехал в новую квартиру не так давно, поэтому полностью обставить её по своему вкусу ещё не успел и многие вещи, например, японская сантехника и детская кровать в одной из комнат, остались от прошлых хозяев. Гостиная в новом жилье стримера совмещена с кухонной зоной, а две комнаты блогер отвел под кабинеты, одну — для себя, вторую — для его девушки Дилары.

Он отметил, что комната девушки пока не обустроена и многое в ней поменяется. Пока пара перевезла на новое жилье лишь компьютеры. В будущем они планируют сделать в ней ремонт и снести стену, чтобы соединить комнату с балконом. В спальне у Бустера и Дилары тоже «пока не обставлено». В комнате есть только кровать и телевизор, стоимостью в 400 тысяч рублей.

Бустер также показал подписчикам гардеробную. Он отметил, что в прошлой квартире она была маленькой, а здесь достаточно большая. Слава признал, что у него такого количества вещей нет, но его девушка сможет заполнить даже такой большой гардероб.

Не обошел стороной стример и собственный кабинет, из которого он ведет трансляции. Бустер рассказал, что эта комната в три раза больше прошлой, и добавил, что теперь сможет звать на стримы большое количество людей.

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