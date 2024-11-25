newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 19:00

Published 25 ноября, 19:00

Modified 25 ноября, 20:01

Updated 25 ноября, 20:01

Форум «Некрополь» Новосибирского крематория попал под огонь критики Михалкова

Форум «Некрополь» Новосибирского крематория попал под огонь критики Михалкова

25 ноября 2024, 19:00
Фото: 1MI.
Режиссер Никита Михалков выразил свои сомнения относительно проведения международного форума-выставки «Некрополь World Russia 2024». Мероприятие проходит в столице в партнерстве с крематорием Новосибирска.

В программе «Бесогон TV» 23 ноября он отметил, что данное мероприятие расположено всего в нескольких километрах от «Крокус Сити Холла», где весной произошел трагический теракт, унесший жизни 146 людей. Михалков подчеркнул, что организация такого рода события в нынешних исторических реалиях выглядит нелепо. Об этом информирует «Общественная служба новостей».

Он выразил опасения касательно потенциальных серьезных угроз, связанных с этой ситуацией, и поднял вопрос о целесообразности выставки, посвященной теме смерти, в современном российском обществе. Кроме того, режиссер прокомментировал некоторые экспонаты, такие как сувенирные гробы и черные ангелы, отметив, что они превращают процесс скорби в нечто, напоминающее развлечение.

Читайте также:
Актриса Кара Делевинь потеряла более 2 млн долларов при продаже дома после пожараКим Кардашьян показала в соцсетях нового робота от TeslaСоздатели рассказали о требованиях к новому Джеймсу Бонду
#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Режиссер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика