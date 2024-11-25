Форум «Некрополь» Новосибирского крематория попал под огонь критики Михалкова

Он выразил опасения касательно потенциальных серьезных угроз, связанных с этой ситуацией, и поднял вопрос о целесообразности выставки, посвященной теме смерти, в современном российском обществе. Кроме того, режиссер прокомментировал некоторые экспонаты, такие как сувенирные гробы и черные ангелы, отметив, что они превращают процесс скорби в нечто, напоминающее развлечение.