Форум «Некрополь» Новосибирского крематория попал под огонь критики Михалкова

Posted 25 ноября, 19:00
Published 25 ноября, 19:00
Modified 25 ноября, 20:01
Updated 25 ноября, 20:01
В программе «Бесогон TV» 23 ноября он отметил, что данное мероприятие расположено всего в нескольких километрах от «Крокус Сити Холла», где весной произошел трагический теракт, унесший жизни 146 людей. Михалков подчеркнул, что организация такого рода события в нынешних исторических реалиях выглядит нелепо. Об этом информирует «Общественная служба новостей».
Он выразил опасения касательно потенциальных серьезных угроз, связанных с этой ситуацией, и поднял вопрос о целесообразности выставки, посвященной теме смерти, в современном российском обществе. Кроме того, режиссер прокомментировал некоторые экспонаты, такие как сувенирные гробы и черные ангелы, отметив, что они превращают процесс скорби в нечто, напоминающее развлечение.