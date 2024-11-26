Исполнитель Слава Марлоу переписал на маму квартиру в Москве

Posted 26 ноября, 08:00
Published 26 ноября, 08:00
Modified 26 ноября, 08:00
Updated 26 ноября, 08:00
Портал peopletalk.ru, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщает, что продюсер и исполнитель Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, переписал на мать свою квартиру в престижном районе российской столицы, стоимость которой оценивается в 100 миллионов рублей. Примечательно, что сделал это артист в День матери.
Сообщается, что музыкант часто проводил в квартире шумные вечеринки, из-за чего соседи не раз жаловались на него и даже обращались в местное отделение полиции. Теперь, когда в квартире Славы будет проживать его мать, 55-летняя Лада, с вечеринками будет покончено.
Квартиру на Малом Левшинском переулке, неподалеку от Патриаршей резиденции Марлоу приобрел в сентябре 2021 года, после успеха своего альбома «Артём». Telegram-канал Mash сообщал, что площадь квартиры составляет 130 квадратных метров, а его соседями стали репер Pharaoh и журналист Владимир Познер. Приобрел недвижимость Марлоу у сына оперного певца Юрия Мазурока.
Слава Марлоу начал свою карьеру в музыке с написания музыки для других исполнителей. Однако, в 2019 году он начал сольную карьеру. Первый свой альбом он выпустил под псевдонимом Manny, но он остался незамеченным широкой публикой. Настоящую известность артисту принесла песня «Снова я напиваюсь», которая вышла в 2020 году. Она помогла ему победить в номинации «Прорыв года» от ВКонтакте, а в 2021 году попасть в несколько номинаций на премию Муз-Тв.