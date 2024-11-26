Исполнитель Слава Марлоу переписал на маму квартиру в Москве

Слава Марлоу начал свою карьеру в музыке с написания музыки для других исполнителей. Однако, в 2019 году он начал сольную карьеру. Первый свой альбом он выпустил под псевдонимом Manny, но он остался незамеченным широкой публикой. Настоящую известность артисту принесла песня «Снова я напиваюсь», которая вышла в 2020 году. Она помогла ему победить в номинации «Прорыв года» от ВКонтакте, а в 2021 году попасть в несколько номинаций на премию Муз-Тв.