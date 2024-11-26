Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своих расходах

Posted 26 ноября, 06:58
Published 26 ноября, 06:58
Modified 26 ноября, 07:00
Updated 26 ноября, 07:00
Портал StarHit сообщает, что продюсер Иосиф Пригожин в эфире телешоу «Сплетни-шейкер» на телеканале МУЗ-ТВ рассказал о том, как много денег он тратит. По его словам, за квартал он потратил тридцать миллионов рублей. Пригожин отметил, что на себя он ничего не тратит, все деньги идут на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь семье.
Продюсер добавил, что его жена является певицей, и большая часть денег идет на оплату услуг стилистов, визажистов, костюмеров и музыкантов, а также на работу в студии звукозаписи, в которой Валерия записывает новые песни. Ещё он напомнил, что у него достаточно большая семья — шесть детей и два внука, а в скором времени на свет появится третий.
Помимо этого Пригожин рассказал об отношениях с бывшей супругой, которая после развода уехала в Ставрополь. По его словам, она потеряла квартиру, которую он приобрел, но детей от первого брака продюсер не бросает и всегда хотел помогать, несмотря на то, что бывшая жена сделала всё, чтобы он не смог оказывать им финансовую поддержку.
Валерия является второй женой Иосифа Пригожина. Они находятся в браке уже двадцать лет. За это время продюсер не раз заявлял, что считает детей певицы от предыдущего брака родными.