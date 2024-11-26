Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своих расходах

Портал StarHit сообщает, что продюсер Иосиф Пригожин в эфире телешоу «Сплетни-шейкер» на телеканале МУЗ-ТВ рассказал о том, как много денег он тратит. По его словам, за квартал он потратил тридцать миллионов рублей. Пригожин отметил, что на себя он ничего не тратит, все деньги идут на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь семье.