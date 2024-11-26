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Posted 26 ноября, 10:59

Published 26 ноября, 10:59

Modified 26 ноября, 11:00

Updated 26 ноября, 11:00

Кира Найтли поделилась переживаниями из-за бодишейминга

Кира Найтли поделилась переживаниями из-за бодишейминга

26 ноября 2024, 10:59
Фото: msn.com. Кира Найтли поделилась переживаниями из-за бодишейминга
Кира Найтли поделилась, как переживала из-за спекуляций СМИ о ее худобе в период, когда она делала первые шаги в своей карьере. Актриса до сих пор страдает от заявлений известных таблоидов.

Сейчас актрисе тридцать девять лет, но она хорошо помнит, как почти двадцать лет назад в СМИ активно писали, что у нее анорексия. Это привело Найтли к нервному срыву, из-за чего она вынуждена была сделать паузу в карьере.

По словам знаменитости, она знала, что информация в СМИ — ложь. Со временем она осознала, что это еще и публичное унижение, сказавшееся на ее психическом состоянии.

Найтли также отметила, что на одном из пресс-туров ей задали вопрос, проходила ли она лечение в медучреждении для людей с подобными расстройствами. При этом вопрос звучал так, будто анорексия является заболеванием, которого нужно стыдиться. Это показалось ей совершенно неприемлемым, прокомментировала актриса.

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#Знаменитости
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