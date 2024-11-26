Кира Найтли поделилась переживаниями из-за бодишейминга

Posted 26 ноября, 10:59
Published 26 ноября, 10:59
Modified 26 ноября, 11:00
Updated 26 ноября, 11:00
Сейчас актрисе тридцать девять лет, но она хорошо помнит, как почти двадцать лет назад в СМИ активно писали, что у нее анорексия. Это привело Найтли к нервному срыву, из-за чего она вынуждена была сделать паузу в карьере.
По словам знаменитости, она знала, что информация в СМИ — ложь. Со временем она осознала, что это еще и публичное унижение, сказавшееся на ее психическом состоянии.
Найтли также отметила, что на одном из пресс-туров ей задали вопрос, проходила ли она лечение в медучреждении для людей с подобными расстройствами. При этом вопрос звучал так, будто анорексия является заболеванием, которого нужно стыдиться. Это показалось ей совершенно неприемлемым, прокомментировала актриса.