Житель Казани нецензурно обругал Лепса на концерте

Posted 20 ноября, 13:22
Published 20 ноября, 13:22
Modified 20 ноября, 13:28
Updated 20 ноября, 13:28
Как сообщает «Общественная служба новостей», артист объявил слушателям, что ему необходимо уйти и «дунуть что-то покрепче». В этот же момент музыканты продолжали развлекать зрителей.
«Ребята поиграют, вы пока послушаете. У нас осталось две песни. Выберем одну, споем, и всё», — заявил Лепс.
По завершении выступления один из мужчин в зале произнес в адрес Лепса ругательство.
Певец, услышав это оскорбление, развернулся и ответил на критику. Вскоре после этого он покинул сцену.