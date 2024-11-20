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Posted 20 ноября, 13:22

Published 20 ноября, 13:22

Modified 20 ноября, 13:28

Updated 20 ноября, 13:28

Концерт Григория Лепса

Житель Казани нецензурно обругал Лепса на концерте

20 ноября 2024, 13:22
Фото: vk.com/official_leps. Концерт Григория Лепса
Концерт Григория Лепса в Казани вызвал разочарование у некоторых его фанатов. Они были потрясены тем, что певец решил сделать перерыв среди своего выступления и недвусмысленно прокомментировал этот факт.

Как сообщает «Общественная служба новостей», артист объявил слушателям, что ему необходимо уйти и «дунуть что-то покрепче». В этот же момент музыканты продолжали развлекать зрителей.

«Ребята поиграют, вы пока послушаете. У нас осталось две песни. Выберем одну, споем, и всё», — заявил Лепс.

По завершении выступления один из мужчин в зале произнес в адрес Лепса ругательство.

Певец, услышав это оскорбление, развернулся и ответил на критику. Вскоре после этого он покинул сцену.

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