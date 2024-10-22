newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 19:36

Published 22 октября, 19:36

Modified 22 октября, 19:42

Updated 22 октября, 19:42

Ирина Болгар

Семейные тайны Ирины Болгар стали известны общественности

22 октября 2024, 19:36
Фото: Соцсети
Ирина Болгар
Летом 2024 года в инфополе появилась Ирина Болгар: 44-летняя женщина утверждала, что состояла в гражданском браке с основателем Telegram Павлом Дуровым и родила ему трех детей.

Влюбленные разошлись 3-4 года назад, а теперь экс-супруга требует от предпринимателя средства на содержание детей в объеме 14 миллиардов рублей.

Как сообщает www.starhit.ru, Ирина Болгар раскрыла некоторые секреты крайне скрытной жизни Павла Дурова. Многодетная мать выложила в социальные сети многочисленные снимки, где дочь и два сына проводят время с отцом, подчеркнув, что они жили семьей.

При этом стоит отметить, что окружение Дурова даже не догадывалось о существовании у него семьи. С таким комментарием выступил даже бывший пресс-секретарь Павла Григорий Лобушкин. Лобушкин с большим недоверием отнесся к обвинениям Болгар о том, что Павел проявлял насилие к своим детям и отметил, что Дуров никогда не афишировал свои отношения в близком кругу коллег и единомышленников.

На шоу «Малахов» всплыло немало секретов самой Болгар, которые касаются ее жизни в России до отношений с Дуровым. Так, ее родители после развода устроили судебную тяжбу за их совместный дом в деревне Килли Ленинградской области.

Также стало известно, что Ирина сейчас судится с единокровным 14-летним братом, который появился на свет во втором браке ее отца. Причиной судебного спора стало имущество их отца.

Интервью для передачи дала и старшая родная сестра Ирины — Марина, жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что не общается с Ириной более десяти лет, и не может никак связаться с младшей сестрой, поскольку та ее заблокировала. В нынешней ситуации, когда весь мир узнал об отношениях Павла и Ирины, Марина испытывает стыд за ближайшую родственницу.

Кроме того, существует информация, что Ирина Болгар не присутствовала на похоронах своего отца.

Читайте также:
Ведущая «Доброго утра» Ушакова рассказала, как новый супруг подружился с её дочкамиСкандал вокруг Пи Дидди: 7 самых безумных теорий заговора о продюсереДженнифер Лопес: Мне понадобилось 30 лет, чтобы понять главное
#Марина Никишина#Знаменитости#Скандал#Отношения#Дуров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика