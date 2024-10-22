Семейные тайны Ирины Болгар стали известны общественности

При этом стоит отметить, что окружение Дурова даже не догадывалось о существовании у него семьи. С таким комментарием выступил даже бывший пресс-секретарь Павла Григорий Лобушкин. Лобушкин с большим недоверием отнесся к обвинениям Болгар о том, что Павел проявлял насилие к своим детям и отметил, что Дуров никогда не афишировал свои отношения в близком кругу коллег и единомышленников.