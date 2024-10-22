Семейные тайны Ирины Болгар стали известны общественности

Posted 22 октября, 19:36
Published 22 октября, 19:36
Modified 22 октября, 19:42
Updated 22 октября, 19:42
Влюбленные разошлись 3-4 года назад, а теперь экс-супруга требует от предпринимателя средства на содержание детей в объеме 14 миллиардов рублей.
Как сообщает www.starhit.ru, Ирина Болгар раскрыла некоторые секреты крайне скрытной жизни Павла Дурова. Многодетная мать выложила в социальные сети многочисленные снимки, где дочь и два сына проводят время с отцом, подчеркнув, что они жили семьей.
При этом стоит отметить, что окружение Дурова даже не догадывалось о существовании у него семьи. С таким комментарием выступил даже бывший пресс-секретарь Павла Григорий Лобушкин. Лобушкин с большим недоверием отнесся к обвинениям Болгар о том, что Павел проявлял насилие к своим детям и отметил, что Дуров никогда не афишировал свои отношения в близком кругу коллег и единомышленников.
На шоу «Малахов» всплыло немало секретов самой Болгар, которые касаются ее жизни в России до отношений с Дуровым. Так, ее родители после развода устроили судебную тяжбу за их совместный дом в деревне Килли Ленинградской области.
Также стало известно, что Ирина сейчас судится с единокровным 14-летним братом, который появился на свет во втором браке ее отца. Причиной судебного спора стало имущество их отца.
Интервью для передачи дала и старшая родная сестра Ирины — Марина, жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что не общается с Ириной более десяти лет, и не может никак связаться с младшей сестрой, поскольку та ее заблокировала. В нынешней ситуации, когда весь мир узнал об отношениях Павла и Ирины, Марина испытывает стыд за ближайшую родственницу.
Кроме того, существует информация, что Ирина Болгар не присутствовала на похоронах своего отца.