Ведущая «Доброго утра» Ушакова рассказала, как новый супруг подружился с её дочками

Как сообщает www.starhit.ru, Ольга и Адам впервые увиделись в аэропорту. Сначала они общались по телефону, а потом нашли время и на личные встречи. Но даже когда их отношения стали стремительно развиваться, Ольга оттягивала момент знакомства своего молодого человека с детьми. Адам был представлен девочкам только через год с начала их отношений.