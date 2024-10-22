Ведущая «Доброго утра» Ушакова рассказала, как новый супруг подружился с её дочками

Posted 22 октября, 16:25
Published 22 октября, 16:25
Modified 22 октября, 16:30
Updated 22 октября, 16:30
Как сообщает www.starhit.ru, Ольга и Адам впервые увиделись в аэропорту. Сначала они общались по телефону, а потом нашли время и на личные встречи. Но даже когда их отношения стали стремительно развиваться, Ольга оттягивала момент знакомства своего молодого человека с детьми. Адам был представлен девочкам только через год с начала их отношений.
Телеведущая представила Адама как друга и никак не способствовала сближению дочерей с ним, однако он смог самостоятельно завоевать расположение девочек, и они решили, что молодой человек — настоящий принц, влюбленный в их мать.
Примечательно, что Ушакова имела некоторые опасения и при знакомстве с семьей Адама. Она боялась, что мама будущего супруга окажется консервативной, строгой дамой, которая никогда не сможет принять русскую невесту сына. Однако будущим невестке и свекрови удалось наладить контакт с первой встречи. Они очень быстро сдружились. Ольга отмечает, что мать Адама оказалась совсем не такой строгой, как на фотографиях, а, скорее, теплой и дружелюбной, дающей поддержку и заботу.
Теперь пара воспитывает четырех дочерей. Старшие поступили в университеты и живут взрослой жизнью, а младшие ходят в детский сад и школу. Ушакова замечает, как между старшими и младшими образуется пропасть из-за возраста, хотя ее радует то, что хотя бы младшие более дружны между собой, чем старшие.
Звезда экрана считает, что пока старшие переживают переходный возраст. Например, Ольга рассказала, что девочки предпочитают объемную одежду, надевают капюшон на голову. А она, как мать, мечтает покупать им красивые платья, юбки, хочет помочь девочкам найти новый стиль.
Даже несмотря на сложный график, телеведущая проводит много времени с родными. Она часто готовит дома, стараясь удивить домочадцев их любимыми блюдами.