Дженнифер Лопес: Мне понадобилось 30 лет, чтобы понять главное

Лопес вышла замуж за 52-летнего Аффлека в июле 2022 года после возобновления их романа в 2021 году. Отношения пары разладились к весне 2024 года, и большую часть лета они проводили раздельно. В своем заявлении о разводе Лопес указала дату их расставания как 26 апреля.