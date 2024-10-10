Дженнифер Лопес: Мне понадобилось 30 лет, чтобы понять главное

Posted 10 октября, 20:58
Published 10 октября, 20:58
Modified 10 октября, 21:01
Updated 10 октября, 21:01
В опубликованной 10 октября беседе с корреспондентом журнала Interview 55-летняя звезда рассказала о том, что осознала: для счастья не обязательно быть с кем-то.
«Люди, которые являются романтиками, которым нравится быть в отношениях и которые хотят состариться с кем-то, думают: „Мне это нужно, чтобы быть цельным и счастливым“. А у вас этого нет», — сказала Лопес, говоря о принятии одинокой жизни после того, как она подала на развод с Беном Аффлеком.
«Потребовалось всего 30 лет», — добавила она. Об этом пишет PEOPLE.
Лопес вышла замуж за 52-летнего Аффлека в июле 2022 года после возобновления их романа в 2021 году. Отношения пары разладились к весне 2024 года, и большую часть лета они проводили раздельно. В своем заявлении о разводе Лопес указала дату их расставания как 26 апреля.
Певица и актриса была замужем четыре раза.