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Posted 10 октября, 20:58

Published 10 октября, 20:58

Modified 10 октября, 21:01

Updated 10 октября, 21:01

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес: Мне понадобилось 30 лет, чтобы понять главное

10 октября 2024, 20:58
Фото: Даррен Джерриш. Getty
Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровением: оказалось, что она может чувствовать себя полноценной и в одиночестве.

В опубликованной 10 октября беседе с корреспондентом журнала Interview 55-летняя звезда рассказала о том, что осознала: для счастья не обязательно быть с кем-то.

«Люди, которые являются романтиками, которым нравится быть в отношениях и которые хотят состариться с кем-то, думают: „Мне это нужно, чтобы быть цельным и счастливым“. А у вас этого нет», — сказала Лопес, говоря о принятии одинокой жизни после того, как она подала на развод с Беном Аффлеком.
«Потребовалось всего 30 лет», — добавила она. Об этом пишет PEOPLE.

Лопес вышла замуж за 52-летнего Аффлека в июле 2022 года после возобновления их романа в 2021 году. Отношения пары разладились к весне 2024 года, и большую часть лета они проводили раздельно. В своем заявлении о разводе Лопес указала дату их расставания как 26 апреля.

Певица и актриса была замужем четыре раза.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Отношения
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