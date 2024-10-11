Скандал вокруг Пи Дидди: 7 самых безумных теорий заговора о продюсере

В последние месяцы имя рэпера и продюсера Пи Дидди (Шона Комбса) стало объектом громких обвинений в сексуализированном насилии, торговле людьми и рэкете. Ряд бывших подруг артиста выступили с обвинениями, утверждая, что Комбс использовал их в своих грязных играх. Одной из таких девушек стала певица Кэсси Вентура, которая подала иск в суд в 2023 году, а затем внезапно отозвала его после заключения мирового соглашения. Это породило бурю конспирологических теорий в социальных сетях. Сегодня собрали самые обсуждаемые и безумные из них.