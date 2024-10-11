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Posted 11 октября, 17:19

Published 11 октября, 17:19

Modified 11 октября, 17:19

Updated 11 октября, 17:19

Скандал вокруг Пи Дидди: 7 самых безумных теорий заговора о продюсере

Скандал вокруг Пи Дидди: 7 самых безумных теорий заговора о продюсере

11 октября 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney
Скандал вокруг Пи Дидди: 7 самых безумных теорий заговора о продюсере
Скандалы вокруг Пи Дидди (Шона Комбса) породили множество теорий заговора. Обвинения в насилии и преступлениях всполошили соцсети, а пользователи строят догадки о причастности продюсера к темным делам Голливуда. Мы собрали 7 самых безумных версий.

В последние месяцы имя рэпера и продюсера Пи Дидди (Шона Комбса) стало объектом громких обвинений в сексуализированном насилии, торговле людьми и рэкете. Ряд бывших подруг артиста выступили с обвинениями, утверждая, что Комбс использовал их в своих грязных играх. Одной из таких девушек стала певица Кэсси Вентура, которая подала иск в суд в 2023 году, а затем внезапно отозвала его после заключения мирового соглашения. Это породило бурю конспирологических теорий в социальных сетях. Сегодня собрали самые обсуждаемые и безумные из них.

1. Тупак Шакура

Одной из самых популярных теорий стало предположение, что Пи Дидди причастен к убийству Тупака Шакура в 1996 году. Несмотря на арест подозреваемого в сентябре 2023 года, заговорщики продолжают утверждать, что именно Комбс заплатил преступной группировке за устранение известного рэпера. Эта теория даже была поддержана известным треком Эминема Killshot, в котором музыкант делает намек на это преступление.

Одной из самых популярных теорий стало предположение, что Пи Дидди причастен к убийству Тупака Шакура в 1996 годуОдной из самых популярных теорий стало предположение, что Пи Дидди причастен к убийству Тупака Шакура в 1996 году
Одной из самых популярных теорий стало предположение, что Пи Дидди причастен к убийству Тупака Шакура в 1996 году. Фото: AP News

2. «Вечеринки для избранных»

Одним из странных фактов, обнародованных в ходе расследования, стало изъятие более тысячи бутылок детского масла в доме Комбса. Конспирологи выдвинули сразу несколько теорий о том, как и для чего оно использовалось на «вечеринках для избранных», включая предположения о наркотическом воздействии на жертв.

Одним из странных фактов, обнародованных в ходе расследования, стало изъятие более тысячи бутылок детского маслаОдним из странных фактов, обнародованных в ходе расследования, стало изъятие более тысячи бутылок детского масла
Одним из странных фактов, обнародованных в ходе расследования, стало изъятие более тысячи бутылок детского масла. Фото: AP News

3. Джастин Бибер

Старые архивные видео с участием совсем юного Джастина Бибера и Пи Дидди вызвали волну подозрений в том, что певец мог стать жертвой сексуализированного насилия. Многие связывают депрессию и проблемы с зависимостью Бибера с его юношеским опытом общения с Комбсом.

Старые архивные видео с участием совсем юного Джастина Бибера и Пи Дидди вызвали волну подозренийСтарые архивные видео с участием совсем юного Джастина Бибера и Пи Дидди вызвали волну подозрений
Старые архивные видео с участием совсем юного Джастина Бибера и Пи Дидди вызвали волну подозрений. Фото: Legion Media

4. Бейонсе

Некоторые пользователи уверены, что Бейонсе и ее муж Jay-Z знали о преступлениях Пи Дидди, а их альянс с ним позволил устранять музыкальных конкурентов. Есть даже предположения, что Бейонсе знала о смерти певиц Алии, Майкла Джексона и других звезд.

Некоторые пользователи уверены, что Бейонсе и ее муж Jay-Z знали о преступлениях Пи ДиддиНекоторые пользователи уверены, что Бейонсе и ее муж Jay-Z знали о преступлениях Пи Дидди
Некоторые пользователи уверены, что Бейонсе и ее муж Jay-Z знали о преступлениях Пи Дидди. Фото: Getty

5. Канье Уэст

Канье Уэст давно выступал с заявлениями о том, что многие голливудские звезды продали свои души дьяволу. Некоторые полагают, что Уэст пытался предупредить общественность о преступлениях Комбса и даже спас Тейлор Свифт от возможной угрозы, когда публично прервал ее речь на MTV Awards.

Некоторые полагают, что Уэст пытался предупредить общественность о преступлениях Комбса и даже спас Тейлор СвифтНекоторые полагают, что Уэст пытался предупредить общественность о преступлениях Комбса и даже спас Тейлор Свифт
Некоторые полагают, что Уэст пытался предупредить общественность о преступлениях Комбса и даже спас Тейлор Свифт. Фото: Getty

6. «Белые вечеринки»

Многие говорят, что самые страшные преступления происходили на элитных «белых вечеринках» Пи Дидди, где позволялось буквально всё. Говорят, что Комбс снимал происходящее на видео, чтобы шантажировать участников, если кто-то решит говорить.

Многие говорят, что самые страшные преступления происходили на элитных «белых вечеринках» Пи ДиддиМногие говорят, что самые страшные преступления происходили на элитных «белых вечеринках» Пи Дидди
Многие говорят, что самые страшные преступления происходили на элитных «белых вечеринках» Пи Дидди. Фото: Getty

7. Ким Портер

Последняя теория утверждает, что смерть бывшей подруги Пи Дидди, Ким Портер, не была случайной. Якобы она планировала выпустить мемуары, разоблачающие продюсера, и он решил устранить ее до того, как правда выйдет наружу.

Последняя теория утверждает, что смерть бывшей подруги Пи Дидди, Ким Портер, не была случайнойПоследняя теория утверждает, что смерть бывшей подруги Пи Дидди, Ким Портер, не была случайной
Последняя теория утверждает, что смерть бывшей подруги Пи Дидди, Ким Портер, не была случайной. Фото: Getty

История с Пи Дидди, как пишет peopletalk.ru, продолжает обрастать все новыми деталями и догадками, подогреваемыми бурной активностью в соцсетях.

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#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Скандал#Все материалы авторов
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