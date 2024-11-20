Мэттью Макконахи назвал причину возвращения на родину

По словам Макконахи, ему предлагали роли героев романтических комедий, с которыми он справлялся весьма успешно. Однако при этом он мечтал совсем о других ролях. Тогда он переехал в Техас, чтобы вести более простую жизнь. Он пообещал супруге, что не вернется к актерской деятельности, пока ему не предложат желаемые роли.