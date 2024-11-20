Мэттью Макконахи назвал причину возвращения на родину

Posted 20 ноября, 09:25
Published 20 ноября, 09:25
Modified 20 ноября, 09:25
Updated 20 ноября, 09:25
По словам Макконахи, ему предлагали роли героев романтических комедий, с которыми он справлялся весьма успешно. Однако при этом он мечтал совсем о других ролях. Тогда он переехал в Техас, чтобы вести более простую жизнь. Он пообещал супруге, что не вернется к актерской деятельности, пока ему не предложат желаемые роли.
Напомним, что в тот период ему предлагали роль с гонораром 14,5 миллиона долларов. Актер от нее отказался.