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Posted 20 ноября, 09:25

Published 20 ноября, 09:25

Modified 20 ноября, 09:25

Updated 20 ноября, 09:25

Мэттью Макконахи назвал причину возвращения на родину

Мэттью Макконахи назвал причину возвращения на родину

20 ноября 2024, 09:25
Фото: foxnews.com.
Мэттью Макконахи вернулся в родной штат в 2014 году. Обладатель «Оскара» пояснил, что истинная причина такого решения заключалась в узнаваемости киноактера.

По словам Макконахи, ему предлагали роли героев романтических комедий, с которыми он справлялся весьма успешно. Однако при этом он мечтал совсем о других ролях. Тогда он переехал в Техас, чтобы вести более простую жизнь. Он пообещал супруге, что не вернется к актерской деятельности, пока ему не предложат желаемые роли.

Напомним, что в тот период ему предлагали роль с гонораром 14,5 миллиона долларов. Актер от нее отказался.

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#Знаменитости#Кино#Звезды
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