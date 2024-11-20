Брюс Уиллис страдает без внимания Деми Мур

Posted 20 ноября, 08:11
Published 20 ноября, 08:11
Modified 20 ноября, 08:15
Updated 20 ноября, 08:15
По мнению близких киноактрисы, ее постоянная занятость негативно отражается на внучке и экс-супруге звезды Брюсе Уиллисе.
Согласно инсайдерским источникам, Деми Мур погрузилась с головой в работу, чтобы отвлечься от семейных проблем. Однако страдающий деменцией Брюс Уиллис в минуты прояснения напоминает, что самое важное — это любовь. Сам актер хочет оставить этот мир в окружении близких людей. Он хорошо знает Деми Мур и утверждает, что она очень одинока.
Напомним, у Брюса Уиллиса тяжелый диагноз, поэтому его пять дочерей, супруга Эмма и бывшая супруга Деми Мур стремятся проводить рядом с ним каждый день, как последний, всячески поддерживая его.