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Posted 20 ноября, 08:11

Published 20 ноября, 08:11

Modified 20 ноября, 08:15

Updated 20 ноября, 08:15

Брюс Уиллис страдает без внимания Деми Мур

Брюс Уиллис страдает без внимания Деми Мур

20 ноября 2024, 08:11
Фото: nypost.com.
Деми Мур стала участницей кинопроекта «Субстанция», что обеспечило актрисе очередной взлет в карьере. Однако из-за плотного графика знаменитость вынуждена проводить меньше времени с семьей.

По мнению близких киноактрисы, ее постоянная занятость негативно отражается на внучке и экс-супруге звезды Брюсе Уиллисе.

Согласно инсайдерским источникам, Деми Мур погрузилась с головой в работу, чтобы отвлечься от семейных проблем. Однако страдающий деменцией Брюс Уиллис в минуты прояснения напоминает, что самое важное — это любовь. Сам актер хочет оставить этот мир в окружении близких людей. Он хорошо знает Деми Мур и утверждает, что она очень одинока.

Напомним, у Брюса Уиллиса тяжелый диагноз, поэтому его пять дочерей, супруга Эмма и бывшая супруга Деми Мур стремятся проводить рядом с ним каждый день, как последний, всячески поддерживая его.

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#Знаменитости#Кино
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