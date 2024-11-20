Брюс Уиллис страдает без внимания Деми Мур

Согласно инсайдерским источникам, Деми Мур погрузилась с головой в работу, чтобы отвлечься от семейных проблем. Однако страдающий деменцией Брюс Уиллис в минуты прояснения напоминает, что самое важное — это любовь. Сам актер хочет оставить этот мир в окружении близких людей. Он хорошо знает Деми Мур и утверждает, что она очень одинока.