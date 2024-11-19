Создатели рассказали о требованиях к новому Джеймсу Бонду

Posted 19 ноября, 09:21
Published 19 ноября, 09:21
Modified 19 ноября, 09:25
Updated 19 ноября, 09:25
Барбара Брокколи, продюсер фильмов о Джеймсе Бонде, в интервью изданию Associated Press рассказала о требованиях к актеру, которому предстоит исполнить роль знаменитого агента 007. Она отметила, что после каждой замены актера на данной роли у зрителей случается период адаптации. Так было, например, с Дэниелом Крейгом, которого фанаты считали неудачным выбором. Однако после выхода фильма «Казино Рояль» (18+) их мнение изменилось. Об этом пишет портал peopletalk.ru.
Брокколи сразу опровергла слухи о том, что новым агентом 007 может стать женщина и подчеркнула, что это будет мужчина. Она добавила, что ему будет больше тридцати лет. По словам продюсера, фильмы о британском шпионе меняются каждый раз, когда на его роль приходит новый актер. Брокколи отметила, что чувствует волнение от нового направления «бондианы» и добавила, что каждый из актеров, сыгравших эту роль, внес во франшизу нечто новое и необычное.
Согласно последним слухам, главным претендентом на роль агента 007 является британский актер Аарон Тейлор-Джонсон. Компанию ему в новом фильме могут составить Зендея и Сидни Суини, а режиссерское кресло может занять Дени Вильнев. Брокколи во время интервью данную информацию предпочла не комментировать.