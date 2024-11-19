Создатели рассказали о требованиях к новому Джеймсу Бонду

Брокколи сразу опровергла слухи о том, что новым агентом 007 может стать женщина и подчеркнула, что это будет мужчина. Она добавила, что ему будет больше тридцати лет. По словам продюсера, фильмы о британском шпионе меняются каждый раз, когда на его роль приходит новый актер. Брокколи отметила, что чувствует волнение от нового направления «бондианы» и добавила, что каждый из актеров, сыгравших эту роль, внес во франшизу нечто новое и необычное.