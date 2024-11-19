Пятьдесят режиссеров отказались снимать сериал Жигунова про СВО

Сюжет многосерийного фильма охватывает широкий исторический период — от начала XX века до наших дней, рассказывая о судьбе семьи из Донбасса. Их истории отражают изменения не только в регионе, но и в стране в целом. С каждым годом жизнь персонажей меняются, и их восприятие мира претерпевает трансформации.