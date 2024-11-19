Posted 19 ноября, 17:14
Published 19 ноября, 17:14
Modified 19 ноября, 17:19
Updated 19 ноября, 17:19
По словам Жигунова, многие не осознают реальную ситуацию в стране из-за недостатка информации. Как информирует «Общественная служба новостей», он уверен, что его фильм способен повлиять на мнения людей, поскольку множество фактов остаются незамеченными, и людям сложно понять важность происходящего.
Жигунов также считает, что возникающие трудности связаны с либеральными идеями, которые на протяжении последних двадцати лет проникают в российскую культуру, создавая внутренние противоречия.
Сюжет многосерийного фильма охватывает широкий исторический период — от начала XX века до наших дней, рассказывая о судьбе семьи из Донбасса. Их истории отражают изменения не только в регионе, но и в стране в целом. С каждым годом жизнь персонажей меняются, и их восприятие мира претерпевает трансформации.