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Posted 15 ноября, 20:05

Published 15 ноября, 20:05

Modified 15 ноября, 20:09

Updated 15 ноября, 20:09

Люк Бессон о сериале «Макрон»: любовь может принимать любые формы

Люк Бессон о сериале «Макрон»: любовь может принимать любые формы

15 ноября 2024, 20:05
Фото: 1MI.
Французский режиссер Люк Бессон стал почетным гостем прошедшего в Москве форума «Культура. Медиа. Цифра». Он ответил на вопрос о феномене любовных отношений в паре, где партнеры имеют большую разницу в возрасте, таким образом прокомментировав премьеру российского сериала «Макрон».

Как сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на ТАСС, культовый кинорежиссер сравнил любовь с водой, которая выступает основой и способна принимать любые формы — под стать конкретной киноистории.

Он озвучил мнение, что на большом экране любовь может стать центром сюжета как комедии, так и трагедии, а действующими лицами в любой личной истории способны выступать как молодые люди, так и представители пожилого поколения. Знаменитый француз пропагандирует свободу выбора в данном вопросе.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Кино
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