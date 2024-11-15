Люк Бессон о сериале «Макрон»: любовь может принимать любые формы

Posted 15 ноября, 20:05
Published 15 ноября, 20:05
Modified 15 ноября, 20:09
Updated 15 ноября, 20:09
Как сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на ТАСС, культовый кинорежиссер сравнил любовь с водой, которая выступает основой и способна принимать любые формы — под стать конкретной киноистории.
Он озвучил мнение, что на большом экране любовь может стать центром сюжета как комедии, так и трагедии, а действующими лицами в любой личной истории способны выступать как молодые люди, так и представители пожилого поколения. Знаменитый француз пропагандирует свободу выбора в данном вопросе.