Люк Бессон о сериале «Макрон»: любовь может принимать любые формы

Он озвучил мнение, что на большом экране любовь может стать центром сюжета как комедии, так и трагедии, а действующими лицами в любой личной истории способны выступать как молодые люди, так и представители пожилого поколения. Знаменитый француз пропагандирует свободу выбора в данном вопросе.