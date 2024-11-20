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Posted 20 ноября, 19:37

Published 20 ноября, 19:37

Modified 20 ноября, 19:43

Updated 20 ноября, 19:43

«Уральские пельмени» на сцене

Исаев из «Уральских пельменей» рассказал, какие номера не выходят в эфир

20 ноября 2024, 19:37
Фото: vk.com/pelmeny_tv. «Уральские пельмени» на сцене
Один из наиболее ярких участников комедийной передачи «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл секреты своей профессии в диалоге с Андреем Пределиным на YouTube. Он упомянул, что определенная часть созданных специально для шоу сценок не идет в эфир.

Исаев пояснил: команда заранее понимает, какой из поставленных номеров не стоит пускать в эфир, так как он предназначен только для живой аудитории. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Артист подчеркнул, что теперь команда старается изначально не создавать такие шутки, которые нарушали бы концепцию программы. При этом комик отмечает, что материалы, которые приходится отбраковывать, не имеют отношения к политике.

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