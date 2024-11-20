Исаев из «Уральских пельменей» рассказал, какие номера не выходят в эфир

Один из наиболее ярких участников комедийной передачи «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл секреты своей профессии в диалоге с Андреем Пределиным на YouTube. Он упомянул, что определенная часть созданных специально для шоу сценок не идет в эфир.

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