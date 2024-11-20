Ким Кардашьян показала в соцсетях нового робота от Tesla

Сама презентация оказалась для компании Илона Маска неудачной. Акции Tesla на следующее утро упали почти на семь процентов. Причиной стали не только роботы Tesla Gen 2, из-за дизайна которых создатель кинофильма «Я робот» пригрозил Маску судом, но и отсутствие конкретной информации о роботакси CyberCab, которое очень разочаровало инвесторов. Они сочли презентацию неполной, так как на ней не было представлено конкретных цифр и сроков.