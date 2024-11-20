Ким Кардашьян показала в соцсетях нового робота от Tesla

Posted 20 ноября, 16:51
Published 20 ноября, 16:51
Modified 20 ноября, 16:53
Updated 20 ноября, 16:53
Портал peopletalk.ru сообщает, что американская знаменитость Ким Кардашьян в своих социальных сетях поделилась с подписчиками своим новым приобретением. Она призналась в любви роботу, который дополнил её жест, означающий половину сердца. Кардашьян назвала андроида своей «новой подругой Теслой». Знаменитость также рассказала, что новое устройтво способен посылать воздушные поцелуи, играть в «Камень, ножницы, бумага», танцевать и поднимать конечности.
Данная модель была показана на презентации Tesla, которая состоялась в Калифорнии 10 октября текущего года. На мероприятии роботы выполняли функции официантов и подносили гостям напитки. Однако некоторые эксперты усомнились в автономности устройств и предположили, что ими управляли работники Tesla.
Сам Маск, который является генеральным директором Tesla, сообщал, что массовое производство роботов Tesla Gen 2 начнется не ранее 2026 года. Однако, сама фирма начнет их использование уже в ближайшие месяцы. Однако Ким Кардашьян, по информации издания People, могла получить робота, стоимость которого сейчас оценивается примерно в три миллиона рублей, чтобы протестировать его работу.
Сама презентация оказалась для компании Илона Маска неудачной. Акции Tesla на следующее утро упали почти на семь процентов. Причиной стали не только роботы Tesla Gen 2, из-за дизайна которых создатель кинофильма «Я робот» пригрозил Маску судом, но и отсутствие конкретной информации о роботакси CyberCab, которое очень разочаровало инвесторов. Они сочли презентацию неполной, так как на ней не было представлено конкретных цифр и сроков.