Пугачева начала забывать русский язык

Невзирая на неоднозначные обстоятельства, Кристине до сих пор поступают приглашения на концерты в РФ, от которых она отказывается. Согласно инсайдерским данным, певица опасается хейта и порицаний, которыми ее встретила публика в один из последних ее визитов в Россию. В минувшем году с каждого московского корпоратива Орбакайте получила по 4,5 млн рублей, однако, в этом году решила не рисковать.