Пугачева начала забывать русский язык

Posted 19 ноября, 13:17
Published 19 ноября, 13:17
Modified 19 ноября, 13:21
Updated 19 ноября, 13:21
Семьи примадонны и ее старшей дочери проживают в зарубежных государствах и не собираются возвращаться на родину. Кристина уже давно живет в США. Алла Борисовна тоже недавно прибыла в Соединенные Штаты, получив возможность максимально часто видеться с дочерью и ее семьей.
Муж Пугачевой Максим Галкин* разместил в сети семейное фото, на котором он позирует с женой в окружении детей.
Комментаторы отметили, что примадонна не перестает молодеть, а Орбакайте с возрастом становится похожа на мать.
Судя по всему, после приезда Алла Борисовна еще больше сблизилась с Кристиной. Она чаще комментирует интернет-публикации дочери, при этом все чаще отказываясь от русского языка, пишет woman.ru.
Ранее сообщалось, что примадонна отказалась и от российских новогодних корпоративов. Известно, что об аналогичном решении недавно сообщила и Орбакайте. По информации Телеграм-канала Shot, она будет находиться «на зимовке» в солнечной Калифорнии до конца января будущего года или дольше.
Невзирая на неоднозначные обстоятельства, Кристине до сих пор поступают приглашения на концерты в РФ, от которых она отказывается. Согласно инсайдерским данным, певица опасается хейта и порицаний, которыми ее встретила публика в один из последних ее визитов в Россию. В минувшем году с каждого московского корпоратива Орбакайте получила по 4,5 млн рублей, однако, в этом году решила не рисковать.
У себя в блоге Кристина разместила новые фото, на которых она позирует вместе с супругом Михаилом Земцовым. Алла Борисовна не заставила себя долго ждать, прокомментировав пост дочери на английском языке. «Let's move on! (в переводе — ''Двигаемся дальше! '')», — написала Пугачева.
Кристина решила не отвечать и ограничилась лайком. Подписчики выдвинули предположение, что таким образом мама решила поддержать певицу ввиду отмены ее концертов.
Следует отметить, что в настоящее время семья примадонны живет на две страны. Пугачева и Галкин* часто бывают в Израиле, но в основном проводят время на Кипре. В этом году семья сообщила о желании переехать в Лондон, чтобы дети Лиза и Гарри получали там образование. Но сейчас эта идея только обсуждается.
Недавно сообщалось, что ввиду сложной ситуации в Израиле супруги в экстренном порядке уехали в США. Но новость не нашла подтверждения, а затем Пугачеву заметили на прогулке в одном из кипрских городов.
*Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин внесен в список иноагентов.