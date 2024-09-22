Пугачева и Галкин показали фото детей — как изменились Гарри и Лиза

Posted 22 сентября, 09:10
Published 22 сентября, 09:10
Modified 22 сентября, 09:10
Updated 22 сентября, 09:10
Гарри и Лизе Галкиным исполнилось 11 лет. Их отец, шоумен Максим Галкин*, поздравил двойняшек с праздником в соцсетях и поделился новыми фотографиями. На одной из них дети запечатлены с шарами. Также шоумен показал поклонникам другое фото детей, уже студийное, на котором видно, как Гарри и Лиза выросли.
Алла Пугачева, судя по всему, видела пост своего мужа и даже поставила ему лайк. На запись отреагировали и поклонники пары, которые суммарно оставили несколько тысяч комментариев. В адрес Гарри, Лизы и их родителей звучали слова поздравления.
Напомним, что Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России после начала специальной военной операции. Шоумен открыто выступил против решения властей России и подверг их критике. В настоящее время Галкин* остается единственным добытчиком в семье, поскольку активно гастролирует по миру, а Алла Пугачева, которой исполнилось 75 лет, в мир шоу-бизнеса возвращаться пока не собирается.
Летом этого года Аллу Пугачеву с детьми видели в Юрмале и даже сняли ее прогулку на видео. Пользователи соцсетей отнестись к видео неоднозначно и отметили, что примадонна сильно постарела и достаточно плохо выглядит, с трудом передвигается.
* Признан иноагентом в РФ по решению Минюста.
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