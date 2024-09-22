Пугачева и Галкин показали фото детей — как изменились Гарри и Лиза

Напомним, что Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России после начала специальной военной операции. Шоумен открыто выступил против решения властей России и подверг их критике. В настоящее время Галкин* остается единственным добытчиком в семье, поскольку активно гастролирует по миру, а Алла Пугачева, которой исполнилось 75 лет, в мир шоу-бизнеса возвращаться пока не собирается.