Внук Пугачевой вне себя от слухов про развод

Posted 22 сентября, 13:00
Published 22 сентября, 13:00
Modified 22 сентября, 13:00
Updated 22 сентября, 13:00
В соцсетях появилась информация о том, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков развелся со своей супругой Аленой Красновой. Брак с моделью продлился около семи лет. Информацию о распаде семьи сообщил Леонид Дзюник, бывший концертный директор известных исполнителей. Он заявил, что Пресняков с супругой больше вместе не живут.
Никита Пресняков решил внести в ситуацию ясность и на своей странице в соцсети заявил, что никакого развода не было, а журналисты пишут «какую-то хрень». Внук Пугачевой заверил поклонников, что он не расставался с супругой и по-прежнему ее любит.
Напомним, что осенью 2022 года Никита Пресняков и его супруга уехали жить в США, однако появилась информация, что летом 2024 года Алена Краснова вернулась в Москву, затем в Россию приехал и Пресняков — как предполагают поклонники, чтобы подать заявление о разводе. Затем внук Пугачевой снова уехал в США.
Пресняков и Краснова вступили в брак в 2017 году, в честь события родители жениха организовали пышное торжество и пригласили гостей, в том числе модельера Валентина Юдашкина и певца Филиппа Киркорова. Ведущей торжества стала Кристина Орбакайте, мать Никиты Преснякова.
В некоторых источниках отмечалось, что в США Пресняков уехал срочно, и его отбытие было связано с объявлением частичной мобилизации. Из-за внезапного отъезда Преснякова пришлось отменить спектакль, где он был задействован как исполнитель главной роли, однако театр, в котором трудился внук Пугачевой, заявил, что он уехал не из-за мобилизации.
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