Внук Пугачевой вне себя от слухов про развод

Напомним, что осенью 2022 года Никита Пресняков и его супруга уехали жить в США, однако появилась информация, что летом 2024 года Алена Краснова вернулась в Москву, затем в Россию приехал и Пресняков — как предполагают поклонники, чтобы подать заявление о разводе. Затем внук Пугачевой снова уехал в США.