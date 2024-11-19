Хабенский вспомнил интересные факты из своей юности

Хабенский начал работать в театре-студии «Суббота», однако не актером, а монтировщиком. Специального образования у него не было. Потом молодого сотрудника стали брать в массовку, а потом начали давать небольшие роли. Уже в 20 лет у него были главные роли и хорошая зарплата. Несколько лет он посвятил обучению актерскому мастерству на курсе Вениамина Фильштинского, и только спустя годы оценил, как это помогло ему в дальнейшей карьере.