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Posted 19 ноября, 10:17

Published 19 ноября, 10:17

Modified 19 ноября, 10:17

Updated 19 ноября, 10:17

Хабенский вспомнил интересные факты из своей юности

Хабенский вспомнил интересные факты из своей юности

19 ноября 2024, 10:17
Фото: пресс-служба «БеспринцЫпных чтений».
Константин Хабенский дал интервью писателю Александру Цыпкину. Актер поделился воспоминаниями о своей юности и о театре.

Хабенский вспомнил, как в школе дружил с хулиганом, который периодически спасал его. В студенческие годы актер был неформалом и однажды даже проколол ухо булавкой на один вечер.

Хабенский начал работать в театре-студии «Суббота», однако не актером, а монтировщиком. Специального образования у него не было. Потом молодого сотрудника стали брать в массовку, а потом начали давать небольшие роли. Уже в 20 лет у него были главные роли и хорошая зарплата. Несколько лет он посвятил обучению актерскому мастерству на курсе Вениамина Фильштинского, и только спустя годы оценил, как это помогло ему в дальнейшей карьере.

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