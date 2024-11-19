Анджелина Джоли вынуждена продавать вещи из-за судов с Брэдом Питтом

Posted 19 ноября, 09:15
Published 19 ноября, 09:15
Modified 19 ноября, 18:06
Updated 19 ноября, 18:06
Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли испытывает серьезные трудности с финансами и её банковские счета достаточно быстро пустеют. Связано это с тем, что она уже несколько лет судится с бывшим мужем Брэдом Питтом из-за винодельни Шато Мираваль, долю в которой актриса продала без согласия с экс-супругом.
Издание Radar Online, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что звезда выставляет на продаж фамильные драгоценности и дизайнерские вещи, надеясь получить за них большие деньги. По словам инсайдера, дальше на продажу будут выставлены ювелирные изделия, которые Брэд Питт подарил Джоли во время их отношений.
Журналисты также рассказали, что Анджелина пытается продать коллекционный автомобиль Ferrari 250 GT 1958 года. Окружение актрисы опасается, что она может разориться, и призывают её прекратить судебные разбирательства с экс-супругом.
Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2004 году во время съемок картины «Мистер и миссис Смит». О своих отношениях они рассказали в 2006 году, когда Джоли была беременна. Пожениться пара решила только в 2014 году. На тот момент они уже воспитывали шестерых детей — трое биологических и трое усыновленных. Однако в 2016 году пара приняла решения расстаться, а развод был окончательно оформлен в 2019 году.
Предметом разбирательств между супругами является винодельня Шато Мираваль, где прошла церемония бракосочетания пары. Актеры договорились не продавать свою долю без согласия партнера, однако в 2022 году Джоли продала её, что адвокаты Питта расценили как «необоснованный вред» и потребовали аннулировать сделку и покрыть нанесенный ущерб.