Анджелина Джоли вынуждена продавать вещи из-за судов с Брэдом Питтом

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2004 году во время съемок картины «Мистер и миссис Смит». О своих отношениях они рассказали в 2006 году, когда Джоли была беременна. Пожениться пара решила только в 2014 году. На тот момент они уже воспитывали шестерых детей — трое биологических и трое усыновленных. Однако в 2016 году пара приняла решения расстаться, а развод был окончательно оформлен в 2019 году.