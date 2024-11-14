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Posted 14 ноября, 07:26

Published 14 ноября, 07:26

Modified 14 ноября, 07:28

Updated 14 ноября, 07:28

Иван Янковский в роли Бокова

Съемки второго сезона «Фишера» стартовали в Москве

14 ноября 2024, 07:26
Фото: кадр из фильма «Фишер». Иван Янковский в роли Бокова
Во втором сезоне сериала планируется восемь серий, а называться он будет «Фишер.Продолжение».

Портал StapHit выяснил, что в новом сезоне зрители вновь увидят Ивана Янковского, Александра Яценко и Андрея Максимова. Сергей Кальварский и Наталья Капустина остались шоураннерами и авторами сценария сериала, а режиссерское кресло занял Александр Цой, известный по сериалам «Трудные подростки» и «Жвачка».

Новые серии расскажут о работе следователей Валерия Козырева и Евгения Бокова, которые пытаются поймать опасного преступника. Автор сценария Наталья Капустина назвала новый сезон «историей о прощении». В основу сценария легли реальные события, а съемки проекта пройдут в столице и Московской области.

Шоураннер Сергей Кальварский пообещал, что зрителей ждет новое уголовное дело, но не раскрыл никаких подробностей. Он лишь сообщил, что случилось оно не так давно и многие из его участников до сих пор живы.

Актриса Александра Бортич, сыгравшая в первом сезоне роль молодого следователя Натальи Добровольской, в новом сезоне участия не примет. Сама актриса на данный момент это решение создателей сериала никак не комментирует.

Сериал, увидевший свет в феврале прошлого года, был тепло принят критиками и зрителями. Критики отмечают, что детективная линия не является единственной движущей силой картины. «Фишер» имеет рейтинг 7,9 на «КиноПоиске», что позволило ему занять 161 место в списке 250 лучших сериалов по версии сервиса.

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