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Posted 14 ноября, 12:36

Published 14 ноября, 12:36

Modified 14 ноября, 12:38

Updated 14 ноября, 12:38

Люси Лью заявила, что готова сыграть в продолжении «Ангелов Чарли»

Актриса Люси Лью готова вернуться к роли Алекс Мандей в продолжении «Ангелов Чарли»

14 ноября 2024, 12:36
Фото: кадр из фильма «Ангелы Чарли». Люси Лью заявила, что готова сыграть в продолжении «Ангелов Чарли»
Актриса заявила о готовности к переговорам о съемках в возможном продолжении фильма «Ангелы Чарли». Она может вернуться к роли Алекс Мандей.

Портал peopletalk.ru сообщает, что в одном из недавних интервью американская актриса Люси Лью заявила, что она готова вернуться к роли в фильме «Ангелы Чарли», вышедшем 24 года назад. Помимо Лью в фильме также сыграли Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас и Билл Мюррей.

Исполнительница роли Алекс Мандей в фильме 2000-го года прокомментировала слухи о готовящемся продолжении картины. Она подчеркнула, что не поверит данной информации, пока не получит её подтверждение из достоверных источников. Лью добавила, что в случае, если ей поступит такое предложение, она «точно не скажет „нет“.

В следующем году фильм «Ангелы Чарли» празднует 25-летний юбилей. Он является ремейком одноименного сериала, выходившего на экраны в 70-х годах прошлого века и рассказывает о работе частных детективов, роли которых в фильме 2000 года и его продолжении «Ангелы Чарли: Только вперёд», вышедшем в 2003 году, играют Люси Лью, Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас.

В 2019 году вышел ремейк данного фильма, главные роли в котором исполнили Элла Балински, Кристен Стюарт и Наоми Скотт. Сборы нового фильма оказались значительно ниже ожидаемых, и продолжения данная версия не получила. Элизабет Бэнкс, режиссер картины, объяснила провал фильма «царящими мужскими стереотипами».

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