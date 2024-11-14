Актриса Люси Лью готова вернуться к роли Алекс Мандей в продолжении «Ангелов Чарли»

Исполнительница роли Алекс Мандей в фильме 2000-го года прокомментировала слухи о готовящемся продолжении картины. Она подчеркнула, что не поверит данной информации, пока не получит её подтверждение из достоверных источников. Лью добавила, что в случае, если ей поступит такое предложение, она «точно не скажет „нет“.