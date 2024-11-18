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Posted 18 ноября, 10:17

Published 18 ноября, 10:17

Modified 18 ноября, 10:17

Updated 18 ноября, 10:17

Стали известны подробности задержания Ким Кардашьян полицией

Стали известны подробности задержания Ким Кардашьян полицией

18 ноября 2024, 10:17
Фото: скриншот видео YouTube.
Бизнес-леди Ким Кардашьян привлекала внимание органов правопорядка из-за новой машины. Знаменитости пришлось дать полиции объяснения.

Звезда совершила поездку по Калифорнии на новой Tesla Cybertruck. Однако бизнесвумен не учла законов, которые действуют на территории штата. Уточняется, что у автомобиля Кардашьян были сильно тонированы стекла. Именно за это ее и задержал дорожный патруль.

Инсайдеры сообщают, что модель не спорила с представителями правоохранительных органов и сохраняла спокойствие. В результате ей выписали штраф. Теперь Ким предстоит исправить нарушение и дать отчет перед шерифом, иначе она должна будет заплатить.

Напомним, что в 2013 году знаменитость уже получала аналогичное предупреждение — на другой ее машите также были сильно тонированы стекла.

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