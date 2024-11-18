Стали известны подробности задержания Ким Кардашьян полицией

Posted 18 ноября, 10:17
Published 18 ноября, 10:17
Modified 18 ноября, 10:17
Updated 18 ноября, 10:17
Звезда совершила поездку по Калифорнии на новой Tesla Cybertruck. Однако бизнесвумен не учла законов, которые действуют на территории штата. Уточняется, что у автомобиля Кардашьян были сильно тонированы стекла. Именно за это ее и задержал дорожный патруль.
Инсайдеры сообщают, что модель не спорила с представителями правоохранительных органов и сохраняла спокойствие. В результате ей выписали штраф. Теперь Ким предстоит исправить нарушение и дать отчет перед шерифом, иначе она должна будет заплатить.
Напомним, что в 2013 году знаменитость уже получала аналогичное предупреждение — на другой ее машите также были сильно тонированы стекла.