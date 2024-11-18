Стали известны подробности задержания Ким Кардашьян полицией

Звезда совершила поездку по Калифорнии на новой Tesla Cybertruck. Однако бизнесвумен не учла законов, которые действуют на территории штата. Уточняется, что у автомобиля Кардашьян были сильно тонированы стекла. Именно за это ее и задержал дорожный патруль.