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Posted 18 ноября, 08:02

Published 18 ноября, 08:02

Modified 18 ноября, 08:24

Updated 18 ноября, 08:24

Режиссер кинокартины о Бритни Спирс прокомментировал съемки

Режиссер кинокартины о Бритни Спирс прокомментировал съемки

18 ноября 2024, 08:02
Фото: starsalert.com.
Об известной исполнительнице Бритни Спирс снимают кинофильм. Его режиссер Джон М. Чу отметил, что у проекта есть очень большой потенциал.

Кинокомпания Universal стала правообладателем на экранизацию воспоминаний Спирс, которые она озаглавила «Женщина во мне» (16+). Съемками займется Джон М. Чу. Отметим, что на счету режиссера такие крупные проекты, как мюзикл «Злая» (18+), а также комедия Crazy Rich Asians (18+). Он поделился, что еще не определили, кто будет писать сценарий для экранизации книги знаменитости. Однако известно, что кино будет касаться отношений к людям.

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