Режиссер кинокартины о Бритни Спирс прокомментировал съемки

Кинокомпания Universal стала правообладателем на экранизацию воспоминаний Спирс, которые она озаглавила «Женщина во мне» (16+). Съемками займется Джон М. Чу. Отметим, что на счету режиссера такие крупные проекты, как мюзикл «Злая» (18+), а также комедия Crazy Rich Asians (18+). Он поделился, что еще не определили, кто будет писать сценарий для экранизации книги знаменитости. Однако известно, что кино будет касаться отношений к людям.