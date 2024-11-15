Лолиту пытаются запретить по всей стране

Лолита рассказала, что в Ярославле ее подкараулили 50 неизвестных, которые подогнали минивэны для срыва выступления исполнительницы. Знаменитость пожаловалась, что не понимает, с какой целью ее преследуют. Также она боялась, что зуб, который ей недавно вставили, опять будет выбит.