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Posted 15 ноября, 19:31

Published 15 ноября, 19:31

Modified 15 ноября, 19:34

Updated 15 ноября, 19:34

Лолиту пытаются запретить по всей стране

Лолиту пытаются запретить по всей стране

15 ноября 2024, 19:31
Фото: 1MI.
Концертный тур Лолиты Милявской по России могут вновь отменить. Такой комментарий артистка дала у себя в блоге. 27 ноября у нее должен состояться концерт в Екатеринбурге. 10 ноября певица вышла на связь с подписчиками из гримерки. На видео она рассказала о конфликте в Ярославле.

Как сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на опубликованное звездой видеообращение, очередные ситуации, связанные с травлей, происходят из-за ее участия в «голой» вечеринке.

Лолита рассказала, что в Ярославле ее подкараулили 50 неизвестных, которые подогнали минивэны для срыва выступления исполнительницы. Знаменитость пожаловалась, что не понимает, с какой целью ее преследуют. Также она боялась, что зуб, который ей недавно вставили, опять будет выбит.

В итоге в своем видео певица поблагодарила организаторов концерта в Ярославле и своих зрителей.

Павел Омельницкий, координатор «Русской общины Ярославля», уже высказался в интернете насчет произошедшего. Он пообещал, что теперь исполнительницу таким же образом будут встречать по всей стране. В «Екатеринбург-Экспо» E1.RU сделали заявление, что концерт, который должен пройти 27 ноября, пока никто не отменял.

#Марина Никишина#Знаменитости#Концерт#Певица
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