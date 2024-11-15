Лолиту пытаются запретить по всей стране

Posted 15 ноября, 19:31
Published 15 ноября, 19:31
Modified 15 ноября, 19:34
Updated 15 ноября, 19:34
Как сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на опубликованное звездой видеообращение, очередные ситуации, связанные с травлей, происходят из-за ее участия в «голой» вечеринке.
Лолита рассказала, что в Ярославле ее подкараулили 50 неизвестных, которые подогнали минивэны для срыва выступления исполнительницы. Знаменитость пожаловалась, что не понимает, с какой целью ее преследуют. Также она боялась, что зуб, который ей недавно вставили, опять будет выбит.
В итоге в своем видео певица поблагодарила организаторов концерта в Ярославле и своих зрителей.
Павел Омельницкий, координатор «Русской общины Ярославля», уже высказался в интернете насчет произошедшего. Он пообещал, что теперь исполнительницу таким же образом будут встречать по всей стране. В «Екатеринбург-Экспо» E1.RU сделали заявление, что концерт, который должен пройти 27 ноября, пока никто не отменял.