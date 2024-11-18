Какой наряд выбрать для встречи года Зеленой Деревянной Змеи 2025

Posted 18 ноября, 18:41
Published 18 ноября, 18:41
Modified 18 ноября, 18:43
Updated 18 ноября, 18:43
Как сообщает Общественная служба новостей, символ наступающего года отличается особой осторожностью, предпочитает натуральность, уют, минимализм и лаконичность без кричащей отделки.
Какой наряд принесет удачу в Новом году?
Если выбор пал на самый очевидный цвет — зеленый — то внимание стоит уделить оттенку. Стилисты в преддверии новогодней ночи рекомендуют выбирать из холодного изумрудного, темно-зеленого и травяного вариантов. Альтернативой могут стать другие спокойные цвета, а неоновые, напротив, лучше отложить для какого-нибудь другого праздничного выхода.
Кроме того, можно выбрать наряд в серебристом цвете, символ года благосклонно отнесется даже к пайеткам, вышивке, блестящей бахроме.
Не стоит забывать, что самым модным цветом сезона 2024-2025 является глубокий бордовый, который также можно рассмотреть для встречи Нового года. Змея одобрит черный или коричневый цвет, а астрологи особо рекомендуют выбирать коричневый образ тем, кто хочет привлечь в свою жизнь больше устойчивости и реализовать новые задумки.
Зеленая Деревянная Змея предпочитает наряды классического либо строгого покроя. Продуманный элегантный образ должен подчеркивать индивидуальность. В качестве более нарядного варианта можно рассмотреть, например, платье макси-длины из пайеток или бархатный бордовый комбинезон.
Нарядный, привлекающий внимание низ важно уравновесить лаконичным верхом, и наоборот.
Символу года смогут угодить любительницы брючных широких костюмов, которые дополнят такой наряд полупрозрачной блузкой.
Змея любит натуральные материалы, поэтому стоит отказаться от синтетических тканей. Желательно выбрать шифон, шелк, атлас, или другие легкие, струящиеся ткани. В качестве альтернативы можно рассмотреть хлопковые или льняные наряды.
Помимо уместных для определенного образа украшений, стилисты советуют дополнить наряд серебристой прямоугольной мини-сумочкой, а из обуви предпочтение стоит отдать «лодочкам».
Чтобы добавить изюминки в образ, каблуки у вечерней обуви можно выбрать нестандартной формы.
Такие проверенные временем варианты укладок, как локоны «подружки серфера», «голливудская волна», «небрежный пучок» придутся кстати к любому образу и создадут впечатление прически, которая не потребовала от ее владелицы много усилий на создание.