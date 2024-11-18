Какой наряд выбрать для встречи года Зеленой Деревянной Змеи 2025

Не стоит забывать, что самым модным цветом сезона 2024-2025 является глубокий бордовый, который также можно рассмотреть для встречи Нового года. Змея одобрит черный или коричневый цвет, а астрологи особо рекомендуют выбирать коричневый образ тем, кто хочет привлечь в свою жизнь больше устойчивости и реализовать новые задумки.