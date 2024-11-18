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Posted 18 ноября, 18:41

Published 18 ноября, 18:41

Modified 18 ноября, 18:43

Updated 18 ноября, 18:43

Какой наряд выбрать для встречи года Зеленой Деревянной Змеи 2025

Какой наряд выбрать для встречи года Зеленой Деревянной Змеи 2025

18 ноября 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney.
Чем ближе декабрь, тем больше на улицах и в магазинах появляется новогодних атрибутов. Некоторые модницы уже начинают задумываться о том, как встречать 2025 год — Зеленой Деревянной Змеи.

Как сообщает Общественная служба новостей, символ наступающего года отличается особой осторожностью, предпочитает натуральность, уют, минимализм и лаконичность без кричащей отделки.

Какой наряд принесет удачу в Новом году?

1. Цвет

Если выбор пал на самый очевидный цвет — зеленый — то внимание стоит уделить оттенку. Стилисты в преддверии новогодней ночи рекомендуют выбирать из холодного изумрудного, темно-зеленого и травяного вариантов. Альтернативой могут стать другие спокойные цвета, а неоновые, напротив, лучше отложить для какого-нибудь другого праздничного выхода.

Стилисты в преддверии новогодней ночи рекомендуют выбирать из холодного изумрудного, темно-зеленого и травяного вариантов.Стилисты в преддверии новогодней ночи рекомендуют выбирать из холодного изумрудного, темно-зеленого и травяного вариантов.
Стилисты в преддверии новогодней ночи рекомендуют выбирать из холодного изумрудного, темно-зеленого и травяного вариантов.. Фото: pxhere.com

Кроме того, можно выбрать наряд в серебристом цвете, символ года благосклонно отнесется даже к пайеткам, вышивке, блестящей бахроме.

Не стоит забывать, что самым модным цветом сезона 2024-2025 является глубокий бордовый, который также можно рассмотреть для встречи Нового года. Змея одобрит черный или коричневый цвет, а астрологи особо рекомендуют выбирать коричневый образ тем, кто хочет привлечь в свою жизнь больше устойчивости и реализовать новые задумки.

2. Фасон

Зеленая Деревянная Змея предпочитает наряды классического либо строгого покроя. Продуманный элегантный образ должен подчеркивать индивидуальность. В качестве более нарядного варианта можно рассмотреть, например, платье макси-длины из пайеток или бархатный бордовый комбинезон.

В качестве более нарядного варианта можно рассмотреть, например, платье макси-длины из пайетокВ качестве более нарядного варианта можно рассмотреть, например, платье макси-длины из пайеток
В качестве более нарядного варианта можно рассмотреть, например, платье макси-длины из пайеток. Фото: pxhere.com

Нарядный, привлекающий внимание низ важно уравновесить лаконичным верхом, и наоборот.

Символу года смогут угодить любительницы брючных широких костюмов, которые дополнят такой наряд полупрозрачной блузкой.

3. Ткань

Змея любит натуральные материалы, поэтому стоит отказаться от синтетических тканей. Желательно выбрать шифон, шелк, атлас, или другие легкие, струящиеся ткани. В качестве альтернативы можно рассмотреть хлопковые или льняные наряды.

В качестве альтернативы можно рассмотреть хлопковые или льняные наряды.В качестве альтернативы можно рассмотреть хлопковые или льняные наряды.
В качестве альтернативы можно рассмотреть хлопковые или льняные наряды.. Фото: Изображение Midjourney

4. Аксессуары

Помимо уместных для определенного образа украшений, стилисты советуют дополнить наряд серебристой прямоугольной мини-сумочкой, а из обуви предпочтение стоит отдать «лодочкам».

Из обуви предпочтение стоит отдать «лодочкам».Из обуви предпочтение стоит отдать «лодочкам».
Из обуви предпочтение стоит отдать «лодочкам».. Фото: pxhere.com

Чтобы добавить изюминки в образ, каблуки у вечерней обуви можно выбрать нестандартной формы.

5. Прическа

Такие проверенные временем варианты укладок, как локоны «подружки серфера», «голливудская волна», «небрежный пучок» придутся кстати к любому образу и создадут впечатление прически, которая не потребовала от ее владелицы много усилий на создание.

Такие варианты укладок, как локоны «подружки серфера», «голливудская волна», «небрежный пучок» придутся кстати к любому образу.Такие варианты укладок, как локоны «подружки серфера», «голливудская волна», «небрежный пучок» придутся кстати к любому образу.
Такие варианты укладок, как локоны «подружки серфера», «голливудская волна», «небрежный пучок» придутся кстати к любому образу.. Фото: pxhere.com
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#Мода#Новый год#Стиль
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