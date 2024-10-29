Эффектные образы на CFDA Fashion Awards: кто затмил всех на красной дорожке?

В Нью-Йорке прошла церемония CFDA Fashion Awards, на которой чествовали выдающихся деятелей модной индустрии. Несмотря на ограниченное количество гостей, звезды порадовали публику стильными и смелыми образами. Блейк Лайвли блистала в элегантном белом наряде от Майкла Корса, дополнив образ грацией и шармом, а Кайли Дженнер появилась в драматичном черном ансамбле от Хайдера Акерманна для Jean Paul Gaultier, привнеся на красную дорожку элемент авангарда.