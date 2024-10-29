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Posted 29 октября, 10:42

Published 29 октября, 10:42

Modified 29 октября, 10:44

Updated 29 октября, 10:44

Эффектные образы на CFDA Fashion Awards: кто затмил всех на красной дорожке?

Эффектные образы на CFDA Fashion Awards: кто затмил всех на красной дорожке?

29 октября 2024, 10:42
Фото: Getty. Эффектные образы на CFDA Fashion Awards: кто затмил всех на красной дорожке?
Звезды собрались в Нью-Йорке на церемонию CFDA Fashion Awards, чтобы отпраздновать достижения модной индустрии и, конечно, продемонстрировать стильные наряды.

В Нью-Йорке прошла церемония CFDA Fashion Awards, на которой чествовали выдающихся деятелей модной индустрии. Несмотря на ограниченное количество гостей, звезды порадовали публику стильными и смелыми образами. Блейк Лайвли блистала в элегантном белом наряде от Майкла Корса, дополнив образ грацией и шармом, а Кайли Дженнер появилась в драматичном черном ансамбле от Хайдера Акерманна для Jean Paul Gaultier, привнеся на красную дорожку элемент авангарда.

Представляем самые яркие образы с CFDA Fashion Awards, которые поразили публику и задали новые тренды в мире моды.

Блейк ЛайвлиБлейк Лайвли
Блейк Лайвли. Фото: Getty
Кайли ДженнерКайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото: Getty
Пэрис ХилтонПэрис Хилтон
Пэрис Хилтон. Фото: Getty
Тейлор ХиллТейлор Хилл
Тейлор Хилл. Фото: Getty
Нара СмитНара Смит
Нара Смит. Фото: Getty
Виктория МонеВиктория Моне
Виктория Моне. Фото: Getty
ТайлаТайла
Тайла. Фото: Getty
Эрика БадуЭрика Баду
Эрика Баду. Фото: Getty
СиараСиара
Сиара. Фото: Getty
Энджел РизЭнджел Риз
Энджел Риз. Фото: Getty
Кэти ХолмсКэти Холмс
Кэти Холмс. Фото: Getty
Эддисон РэйЭддисон Рэй
Эддисон Рэй. Фото: Getty
Сабрина Доур ЭльбаСабрина Доур Эльба
Сабрина Доур Эльба. Фото: Getty
Хари НефХари Неф
Хари Неф. Фото: Getty
Кэтрин ХанКэтрин Хан
Кэтрин Хан. Фото: Getty
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