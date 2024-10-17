Не убирайте это в шкаф: что из вашего летнего гардероба можно носить осенью 2024 года — топ-5 трендов

Без шелкового платка сложно представить стильный и по-настоящему модный осенний образ. То же можно сказать и о палантинах, которые не утрачивают актуальности. Повязывать их можно буквально как угодно — носите платки и палантины поверх пиджака, на шее, с сумками и с ремнями. Аксессуары подчеркнут оригинальность образа и сделают его ярким.