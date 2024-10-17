newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 11:13

Published 17 октября, 11:13

Modified 17 октября, 11:15

Updated 17 октября, 11:15

Не убирайте это в шкаф: что из вашего летнего гардероба можно носить осенью 2024 года — топ-5 трендов

Не убирайте это в шкаф: что из вашего летнего гардероба можно носить осенью 2024 года — топ-5 трендов

17 октября 2024, 11:13
Фото: dzen.ru, modnica.club, wp.com
Не убирайте это в шкаф: что из вашего летнего гардероба можно носить осенью 2024 года — топ-5 трендов
Не спешите убирать летние вещи в шкаф — некоторые из них сохраняют актуальность и осенью. Рассказываем, что из летней одежды и аксессуаров пригодится вам как минимум еще два месяца.

Платки из шелка

Без шелкового платка сложно представить стильный и по-настоящему модный осенний образ. То же можно сказать и о палантинах, которые не утрачивают актуальности. Повязывать их можно буквально как угодно — носите платки и палантины поверх пиджака, на шее, с сумками и с ремнями. Аксессуары подчеркнут оригинальность образа и сделают его ярким.

Без шелкового платка сложно представить стильный и по-настоящему модный осенний образБез шелкового платка сложно представить стильный и по-настоящему модный осенний образ
Без шелкового платка сложно представить стильный и по-настоящему модный осенний образ. Фото: dzen.ru/a/YUVilyX8MV8ZBmZr

Плетеные сумки

Да-да, плетеные сумки в 2024 году можно носить не только летом, но и осенью. Такие аксессуары сделают осенний ансамбль элегантным и изысканным, особенно если в нем преобладают оливковые, черные или белые оттенки. Сумки можно комбинировать с предметами гардероба из кашемира или трикотажа, отличная партия для аксессуара — тренч в светлой гамме.

Плетеные сумки в 2024 году можно носить не только летом, но и осеньюПлетеные сумки в 2024 году можно носить не только летом, но и осенью
Плетеные сумки в 2024 году можно носить не только летом, но и осенью. Фото: modnica.club

Лонгсливы и майки из полупрозрачных тканей

Осенью не обойтись без таких летних хитов, как облегающие фигуру лонгсливы и майки из полупрозрачных тканей. Можно смело выбирать модели из материалов на основе хлопка или вискозы. Отличное решение — носить лонгсливы поверх маек, по принципу многослойности, добавляя к образу джинсы широкого кроя. Яркие акценты для такого образа — массивные и заметные украшения из желтого металла, обувь на каблуках.

Осенью не обойтись без таких летних хитов, как облегающие фигуру лонгсливы и майки из полупрозрачных тканейОсенью не обойтись без таких летних хитов, как облегающие фигуру лонгсливы и майки из полупрозрачных тканей
Осенью не обойтись без таких летних хитов, как облегающие фигуру лонгсливы и майки из полупрозрачных тканей. Фото: modnica.club

Шорты из костюмной ткани

Шорты из плотной костюмной ткани этой осенью вам тоже пригодятся. Для городского образа они подойдут идеально, если добавить к ним пиджак классического кроя, объемный и уютный свитер. На основе таких моделей легко создавать и повседневные и даже офисные ансамбли.

Шорты из плотной костюмной ткани этой осенью вам тоже пригодятсяШорты из плотной костюмной ткани этой осенью вам тоже пригодятся
Шорты из плотной костюмной ткани этой осенью вам тоже пригодятся. Фото: stockmann.ru

Коричневые ремни

Ремни из коричневой кожи стали главными аксессуарами ушедшего лета — модницы носили их с легкими платьями, пиджаками, джинсами. Осенью их можно и даже нужно оставить в гардеробе, поскольку коричневый цвет в октябре 2024 года будет в топе. Любому образу такой ремень придаст элегантность, сделает его гармоничным, особенно в комбинации с предметами гардероба песочных, бежевых и зеленых оттенков.

Ремни из коричневой кожи можно и даже нужно оставить в гардеробе, поскольку коричневый цвет в октябре 2024 года будет в топеРемни из коричневой кожи можно и даже нужно оставить в гардеробе, поскольку коричневый цвет в октябре 2024 года будет в топе
Ремни из коричневой кожи можно и даже нужно оставить в гардеробе, поскольку коричневый цвет в октябре 2024 года будет в топе. Фото: wp.com
Читайте также:
Подвиньтесь синие джинсы: модники теперь охотятся за леопардовым денимомТренд уставшей англичанки — стиль, который ты точно повторишьКак носить кокошник в 2024 году и выглядеть стильно: советы от модных экспертов
#Мария Казак#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика