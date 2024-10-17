Не убирайте это в шкаф: что из вашего летнего гардероба можно носить осенью 2024 года — топ-5 трендов

Posted 17 октября, 11:13
Published 17 октября, 11:13
Modified 17 октября, 11:15
Updated 17 октября, 11:15
Без шелкового платка сложно представить стильный и по-настоящему модный осенний образ. То же можно сказать и о палантинах, которые не утрачивают актуальности. Повязывать их можно буквально как угодно — носите платки и палантины поверх пиджака, на шее, с сумками и с ремнями. Аксессуары подчеркнут оригинальность образа и сделают его ярким.
Да-да, плетеные сумки в 2024 году можно носить не только летом, но и осенью. Такие аксессуары сделают осенний ансамбль элегантным и изысканным, особенно если в нем преобладают оливковые, черные или белые оттенки. Сумки можно комбинировать с предметами гардероба из кашемира или трикотажа, отличная партия для аксессуара — тренч в светлой гамме.
Осенью не обойтись без таких летних хитов, как облегающие фигуру лонгсливы и майки из полупрозрачных тканей. Можно смело выбирать модели из материалов на основе хлопка или вискозы. Отличное решение — носить лонгсливы поверх маек, по принципу многослойности, добавляя к образу джинсы широкого кроя. Яркие акценты для такого образа — массивные и заметные украшения из желтого металла, обувь на каблуках.
Шорты из плотной костюмной ткани этой осенью вам тоже пригодятся. Для городского образа они подойдут идеально, если добавить к ним пиджак классического кроя, объемный и уютный свитер. На основе таких моделей легко создавать и повседневные и даже офисные ансамбли.
Ремни из коричневой кожи стали главными аксессуарами ушедшего лета — модницы носили их с легкими платьями, пиджаками, джинсами. Осенью их можно и даже нужно оставить в гардеробе, поскольку коричневый цвет в октябре 2024 года будет в топе. Любому образу такой ремень придаст элегантность, сделает его гармоничным, особенно в комбинации с предметами гардероба песочных, бежевых и зеленых оттенков.