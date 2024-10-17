Тренд уставшей англичанки — стиль, который ты точно повторишь

Posted 17 октября, 06:53
Published 17 октября, 06:53
Modified 17 октября, 06:55
Updated 17 октября, 06:55
«Стиль уставшей англичанки» — это не просто модное течение, это целая философия. Представь, что ты только что проснулась, но вместо того, чтобы тщательно подбирать наряд, ты решаешь, что твоя лёгкая небрежность вполне достойна того, чтобы отправиться на кофе с друзьями или на свидание.
Этот тренд появился на улицах Лондона, когда местные модницы решили бросить вызов идеалу. Они начали выходить в свет в слегка помятых рубашках, с непринуждёнными причёсками и минимальным макияжем, создавая иллюзию расслабленности и очарования. И это сработало — модный мир влюбился в эту непринуждённую элегантность.
Чтобы повторить образ, достаточно следовать нескольким рекомендациям. Начни с оверсайз-рубашки, которая выглядит так, будто ты одолжила её у своего парня. Джинсы выбирай прямые, слегка потертые, но без излишеств. Добавь уютный кардиган, который словно достался тебе в наследство. И, конечно, выбирай удобную обувь — лоферы или массивные ботинки. Аксессуары здесь минимальны, но подобраны со вкусом — винтажные очки, кепка или старомодная сумка-тоут.
Ключевое правило этого стиля — баланс. Если выбираешь помятую рубашку, остальная одежда должна быть более собранной, чтобы не пересечь тонкую грань между небрежностью и неряшливостью. Макияж делай максимально естественным, а причёска должна выглядеть так, будто ты проснулась с лёгкими волнами или небрежным пучком.
«Стиль уставшей англичанки» подойдёт как для встреч с подругами, так и для офисных будней, если работа позволяет немного расслабиться в выборе нарядов. Главное — он помогает принять себя такими, какие мы есть, и дарит чувство комфорта и свободы.