Тренд уставшей англичанки — стиль, который ты точно повторишь

Чтобы повторить образ, достаточно следовать нескольким рекомендациям. Начни с оверсайз-рубашки, которая выглядит так, будто ты одолжила её у своего парня. Джинсы выбирай прямые, слегка потертые, но без излишеств. Добавь уютный кардиган, который словно достался тебе в наследство. И, конечно, выбирай удобную обувь — лоферы или массивные ботинки. Аксессуары здесь минимальны, но подобраны со вкусом — винтажные очки, кепка или старомодная сумка-тоут.