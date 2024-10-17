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Posted 17 октября, 06:53

Published 17 октября, 06:53

Modified 17 октября, 06:55

Updated 17 октября, 06:55

тренд уставшей англичанки — стиль, который ты точно повторишь

Тренд уставшей англичанки — стиль, который ты точно повторишь

17 октября 2024, 06:53
Фото: Pinterest/lisa
тренд уставшей англичанки — стиль, который ты точно повторишь
Забудь про идеально выглаженные рубашки и безупречно отглаженные брюки. Пришло время принять свою естественную небрежность и превратить её в тренд.

«Стиль уставшей англичанки» — это не просто модное течение, это целая философия. Представь, что ты только что проснулась, но вместо того, чтобы тщательно подбирать наряд, ты решаешь, что твоя лёгкая небрежность вполне достойна того, чтобы отправиться на кофе с друзьями или на свидание.

Этот тренд появился на улицах Лондона, когда местные модницы решили бросить вызов идеалу. Они начали выходить в свет в слегка помятых рубашках, с непринуждёнными причёсками и минимальным макияжем, создавая иллюзию расслабленности и очарования. И это сработало — модный мир влюбился в эту непринуждённую элегантность.

«Стиль уставшей англичанки» — это не просто модное течение, это целая философия«Стиль уставшей англичанки» — это не просто модное течение, это целая философия
«Стиль уставшей англичанки» — это не просто модное течение, это целая философия. Фото: кадр из фильма
«Стиль уставшей англичанки» появился на улицах Лондона, когда местные модницы решили бросить вызов идеалу«Стиль уставшей англичанки» появился на улицах Лондона, когда местные модницы решили бросить вызов идеалу
«Стиль уставшей англичанки» появился на улицах Лондона, когда местные модницы решили бросить вызов идеалу. Фото: кадр из фильма

Чтобы повторить образ, достаточно следовать нескольким рекомендациям. Начни с оверсайз-рубашки, которая выглядит так, будто ты одолжила её у своего парня. Джинсы выбирай прямые, слегка потертые, но без излишеств. Добавь уютный кардиган, который словно достался тебе в наследство. И, конечно, выбирай удобную обувь — лоферы или массивные ботинки. Аксессуары здесь минимальны, но подобраны со вкусом — винтажные очки, кепка или старомодная сумка-тоут.

Ключевое правило этого стиля — баланс. Если выбираешь помятую рубашку, остальная одежда должна быть более собранной, чтобы не пересечь тонкую грань между небрежностью и неряшливостью. Макияж делай максимально естественным, а причёска должна выглядеть так, будто ты проснулась с лёгкими волнами или небрежным пучком.

Начни с оверсайз-рубашки, которая выглядит так, будто ты одолжила её у своего парняНачни с оверсайз-рубашки, которая выглядит так, будто ты одолжила её у своего парня
Начни с оверсайз-рубашки, которая выглядит так, будто ты одолжила её у своего парня. Фото: Pinterest/lisa
Добавь уютный кардиган, который словно достался тебе в наследствоДобавь уютный кардиган, который словно достался тебе в наследство
Добавь уютный кардиган, который словно достался тебе в наследство. Фото: Pinterest/lisa
Аксессуары здесь минимальны, но подобраны со вкусомАксессуары здесь минимальны, но подобраны со вкусом
Аксессуары здесь минимальны, но подобраны со вкусом. Фото: Pinterest/lisa
Ключевое правило этого стиля — балансКлючевое правило этого стиля — баланс
Ключевое правило этого стиля — баланс. Фото: Pinterest/lisa
Если выбираешь помятую рубашку, остальная одежда должна быть более собраннойЕсли выбираешь помятую рубашку, остальная одежда должна быть более собранной
Если выбираешь помятую рубашку, остальная одежда должна быть более собранной. Фото: Pinterest/lisa
«Стиль уставшей англичанки» подойдёт как для встреч с подругами, так и для офисных будней«Стиль уставшей англичанки» подойдёт как для встреч с подругами, так и для офисных будней
«Стиль уставшей англичанки» подойдёт как для встреч с подругами, так и для офисных будней. Фото: Pinterest/lisa

«Стиль уставшей англичанки» подойдёт как для встреч с подругами, так и для офисных будней, если работа позволяет немного расслабиться в выборе нарядов. Главное — он помогает принять себя такими, какие мы есть, и дарит чувство комфорта и свободы.

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#Алина Ибрагимова#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды 2024
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