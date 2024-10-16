Как носить кокошник в 2024 году и выглядеть стильно: советы от модных экспертов

Тем, кто только планирует носить кокошники, Ольга Мартынова советует начинать с использования этого аксессуара в вечерних образах. Она предлагает сначала привыкнуть к аксессуару, а затем уже постепенно вводить его в повседневные ансамбли. Дизайнер подчеркивает разницу между ободком и кокошником: последний к голове прилегает только одной стороной, а первый — полностью, весь.