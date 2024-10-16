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Posted 16 октября, 08:00

Published 16 октября, 08:00

Modified 16 октября, 08:02

Updated 16 октября, 08:02

Как носить кокошник в 2024 году и выглядеть стильно: советы от модных экспертов

Как носить кокошник в 2024 году и выглядеть стильно: советы от модных экспертов

16 октября 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Как носить кокошник в 2024 году и выглядеть стильно: советы от модных экспертов
Современный кокошник — это не только колоритный элемент национального костюма, но и стильный, изысканный аксессуар. Как носить кокошник, насколько уместно образ с ним соотносится с повседневной жизнью жительниц большого города?

Кокошник — головной убор с историей

Кокошник — это русский национальный головной убор, однако сегодня все чаще о нем говорят как об элементе культурного кода. Он остается неизменным атрибутом фольклорной русской красавицы. Примечательно, что декор кокошников отличается в зависимости от региона страны. К примеру, где-то они расшиваются речным жемчугом, где-то вышиваются золотыми нитями.

Считается, что в моду кокошник вошел в начале прошлого столетия — тогда, когда в таком головном уборе на балу в Зимнем дворце появились женщины из царской семьи. Позднее кокошник стал элементом образа в стиле a la russe, который особую популярность снискал на Западе. Он вдохновлял многих европейских кутюрье и ювелиров, которые выбрали его в качестве основы для диадем, тиар.

Кокошник остается неизменным атрибутом фольклорной русской красавицыКокошник остается неизменным атрибутом фольклорной русской красавицы
Кокошник остается неизменным атрибутом фольклорной русской красавицы. Фото: livemaster.ru/augustwalz

Современный кокошник сегодня в повседневной жизни

В настоящее время кокошник переживает, пожалуй, самый острый пик своей популярности за всю историю современной моды. Сегодня его можно увидеть не только в ансамблях, выбираемых для фотосессий в русском стиле, или на головах невест — кокошники носят как повседневные аксессуары, и смотрятся они очень современно и стильно.

Стилист Янина Цыбульская отмечает, что кокошник — тот самый аксессуар, который в образе современной девушки и женщины может смотреться не менее уместно и универсально, чем, к примеру, ободок.

«Стоит понимать разницу между кокошником и венцом, поскольку современный модный аксессуар — это именно венец. Под кокошниками понимаются исключительно свадебные аксессуары, закрывающие волосы. Венец, который на Руси считался головным убором незамужней девушки, волосы открывает», — подчеркивает эксперт.

Однако даже настоящие кокошники, с роскошным декором, массивные и эффектные, вполне уместны в современном гардеробе. Янина Цыбульская делает акцент на оригинальности конструкции головного убора, и напоминает, что если в таком виде он удобен, то его можно носить. Впрочем, аксессуар должен соответствовать особенностям образа и обстоятельствам:

Миниатюрные кокошники, напоминающие ободки для волос, подойдут для повседневного и даже офисного образа.

Большие, эффектно декорированные аксессуары уместны в вечернем или в клубном ансамбле.

Не будет ли кокошник в образе современной девушки ассоциироваться с чем-то фольклорным и театральным? Отвечая на этот вопрос, Янина Цыбульская подчеркивает: для таких ассоциаций носить кокошник нужно с другими предметами русского костюма, а сам аксессуар тоже должен быть каноничным — с соответствующим декором, орнаментом.

«Сегодня кокошник — достаточно нейтральный аксессуар, настолько же, насколько кроссовки, брюки или повседневное платье», — заключает эксперт.

Ольга Мартынова, дизайнер, убеждена, что носить кокошник можно с любыми предметами гардероба при условии их правильной комбинации. Также она отмечает, что кокошники лучше носить с одеждой без ярких и броских принтов.

«Блузки, юбки, платья лаконичной конструкции, джинсы, джемперы», — перечисляет дизайнер.

Тем, кто только планирует носить кокошники, Ольга Мартынова советует начинать с использования этого аксессуара в вечерних образах. Она предлагает сначала привыкнуть к аксессуару, а затем уже постепенно вводить его в повседневные ансамбли. Дизайнер подчеркивает разницу между ободком и кокошником: последний к голове прилегает только одной стороной, а первый — полностью, весь.

Ателье кокошников «Патриотка»Ателье кокошников «Патриотка»
Ателье кокошников «Патриотка». Фото: vk.com › ko.patriotka_rf
Бренд KoToMaБренд KoToMa
Бренд KoToMa. Фото: kotoma.tilda.ws
Ольга Мартынова, дизайнер, создательница современных кокошниковОльга Мартынова, дизайнер, создательница современных кокошников
Ольга Мартынова, дизайнер, создательница современных кокошников. Фото: olunamartynova/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Как надевать современный кокошник

Если речь идет о современном аксессуаре, то он надевается легко, поскольку в его конструкции есть эластичная резинка, и ее длину можно регулировать. Она располагается сзади, и благодаря такой резинке кокошник удобным образом фиксируется на голове. Резинку можно подтянуть или наоборот ослабить, поясняет Ольга Мартынова.

Кокошник одинаково стильно смотрится и на распущенных волосах, и на какой-либо прическе. К примеру, резинку аксессуара можно аккуратно замаскировать под прядями, и ее не будет видно.

Правила выбора современного кокошника и его использования в повседневном образе

Как носить кокошник и каким он должен быть — во многом зависит от случая, особенностей образа и обстоятельств. В разных ситуациях могут быть уместны разные по размеру, декору аксессуары.

Кокошник для выхода в свет

Для вечернего выхода, например посещения театра, ресторана или мероприятия, можно смело выбирать кокошник с эффектным декором:

  • бисер.
  • стразы разных цветов.
  • искусственный жемчуг.

Такой аксессуар выгодно дополнит вечерний образ и сделает его ярким, индивидуальным и запоминающимся. Главное, чтобы кокошник по стилю подходит к вечернему наряду.

Кокошник для выхода в светКокошник для выхода в свет
Кокошник для выхода в свет. Фото: sobaka.ru
Кокошник для выхода в светКокошник для выхода в свет
Кокошник для выхода в свет. Фото: sobaka.ru

Кокошник на свадьбу

Кокошники остаются настоящими свадебными хитами — невесты для своих праздничных образов выбирают их достаточно часто. Кокошник может стать полноценной и более оригинальной, изысканной альтернативой свадебной тиаре, которая считается классическим аксессуаром.

Текстильный кокошник — отличное дополнение к образу невесты, если он выдержан в чертах эффектного и выразительного стиля бохо. Не менее удачно аксессуар будет смотреться и в рамках этнического образа. Если невеста для своего торжества выбрала платье, в декоре которого преобладают кружева, аналогичным образом может быть украшен и сам кокошник.

Кокошник на свадьбуКокошник на свадьбу
Кокошник на свадьбу. Фото: sun1-21.userapi.com
Кокошник на свадьбуКокошник на свадьбу
Кокошник на свадьбу. Фото: zamuz.ru

Кокошник для фотосессии

Тематическая фотосессия — идеальный случай для того, чтобы покрасоваться в стильном и богато декорированном кокошнике. Перед объективом камеры фотографа возможны любые эксперименты, главное — заранее продумать образ. Полет фантазии не ограничен ничем, поэтому для фотосессии можно выбирать и фольклорные кокошники с эффектной вышивкой, и невероятные по сложности декора аксессуары с многоярусной вышивкой.

Кокошник для фотосессииКокошник для фотосессии
Кокошник для фотосессии. Фото: sobaka.ru
Кокошник для фотосессииКокошник для фотосессии
Кокошник для фотосессии. Фото: livemaster.ru/okuznecova

Повседневный образ

Для повседневных ансамблей можно выбирать максимально нейтральные по декору и цветовому оформлению кокошники — в этом случае они будут сочетаться с большим количеством одежды и других аксессуаров. Пример — невысокий аксессуар, напоминающий ободок, без декора или с минимальными украшениями.

Отличное решение для повседневного образа — стильный и практичный кокошник, выполненный из искусственной кожи. Не менее удачный выбор — небольшой кокошник, обтянутый плотной тканью.

Повседневный образ с кокошникомПовседневный образ с кокошником
Повседневный образ с кокошником. Фото: livemaster.ru/s-russkij-stil
Повседневный образ с кокошникомПовседневный образ с кокошником
Повседневный образ с кокошником. Фото: livemaster.ru/s-russkij-stil
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