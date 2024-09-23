Подвиньтесь синие джинсы: модники теперь охотятся за леопардовым денимом

Posted 23 сентября, 04:00
Published 23 сентября, 04:00
Modified 23 сентября, 10:03
Updated 23 сентября, 10:03
В 2024 году классический коричневый леопардовый принт завоевал невероятную популярность. Например, у Prada в коллекции появились культовые сумки в винтажном стиле Y2K. У винтажных реселлеров также можно увидеть леопардовые пальто, обувь, сумки и джинсы.
Анималистичный принт, который по мнению стилистов является нейтральным в гардеробе, несомненно смелый тренд. Поэтому джинсы с леопардовым принтом — самая модная вещь, которую можно надеть этой осенью. Стиль нового сезона предлагает более интересный подход к традиционному комплекту, предлагая множество фасонов.
Прямые, свободные брюки, которые обычно можно встретить в базовом гардеробе, уместно смотрятся с любым верхом: футболками, облегающими топами, классическими пиджаками и элегантными блузками. Длина может быть полной либо чуть укороченной. Меняя верх, вы сможете создавать разные образы с леопардовыми брюками: на каждый день для города, офиса или торжественное мероприятие.
Частичный или полный оверсайз на пике моды. Широкие леопардовые брюки носят с такими же гипертрофированными рубашками, пиджаками, джемперами и куртками, узкие брюки — с просторным верхом, палаццо — с облегающим топом.
Еще одна приятная новость для любительниц модных экспериментов — брюки с леопардовым принтом разрешается носить с любой обувью — с туфлями на шпильке, кедами или массивной обувью.
На вершине моды — пары, которые до недавнего времени считались антагонистами: джоггеры в стилистике спорт-шик с лампасами и изящные туфельки на тончайшей шпильке, палаццо или прямая черная классика с белоснежными кроссовками.
Покупка такого тренда является долгосрочной инвестицией. Несмотря на то, что тенденции приходят и уходят, леопардовый принт вы будете носить часто и долгие годы.
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