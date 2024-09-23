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Posted 23 сентября, 04:00

Published 23 сентября, 04:00

Modified 23 сентября, 10:03

Updated 23 сентября, 10:03

Леопардовые джинсы — осенний хит 2024 года

Подвиньтесь синие джинсы: модники теперь охотятся за леопардовым денимом

23 сентября 2024, 04:00
Фото: соцсети
Леопардовые джинсы — осенний хит 2024 года
О том, какие брюки будут актуальны в осеннем сезоне 2024 — в материале NEWIA.

В 2024 году классический коричневый леопардовый принт завоевал невероятную популярность. Например, у Prada в коллекции появились культовые сумки в винтажном стиле Y2K. У винтажных реселлеров также можно увидеть леопардовые пальто, обувь, сумки и джинсы.

Анималистичный принт, который по мнению стилистов является нейтральным в гардеробе, несомненно смелый тренд. Поэтому джинсы с леопардовым принтом — самая модная вещь, которую можно надеть этой осенью. Стиль нового сезона предлагает более интересный подход к традиционному комплекту, предлагая множество фасонов.

 

Модный фасон леопардовых джинсов в 2024 году

Прямые, свободные брюки, которые обычно можно встретить в базовом гардеробе, уместно смотрятся с любым верхом: футболками, облегающими топами, классическими пиджаками и элегантными блузками. Длина может быть полной либо чуть укороченной. Меняя верх, вы сможете создавать разные образы с леопардовыми брюками: на каждый день для города, офиса или торжественное мероприятие.

Частичный или полный оверсайз на пике моды. Широкие леопардовые брюки носят с такими же гипертрофированными рубашками, пиджаками, джемперами и куртками, узкие брюки — с просторным верхом, палаццо — с облегающим топом.

Леопардовые джинсы в комплектеЛеопардовые джинсы в комплекте
Леопардовые джинсы в комплекте. Фото: соцсети
Леопардовые джинсы сочетанияЛеопардовые джинсы сочетания
Леопардовые джинсы сочетания. Фото: соцсети
Леопардовые джинсы тренд с серебряными аксессуарами и обувьюЛеопардовые джинсы тренд с серебряными аксессуарами и обувью
Леопардовые джинсы тренд с серебряными аксессуарами и обувью.
Фото: https://aliexpress.ru

Еще одна приятная новость для любительниц модных экспериментов — брюки с леопардовым принтом разрешается носить с любой обувью — с туфлями на шпильке, кедами или массивной обувью.

На вершине моды — пары, которые до недавнего времени считались антагонистами: джоггеры в стилистике спорт-шик с лампасами и изящные туфельки на тончайшей шпильке, палаццо или прямая черная классика с белоснежными кроссовками.

Покупка такого тренда является долгосрочной инвестицией. Несмотря на то, что тенденции приходят и уходят, леопардовый принт вы будете носить часто и долгие годы.

Леопардовые брюкиЛеопардовые брюки
Леопардовые брюки.
Фото: https://aliexpress.ru
Леопардовые свободные джинсыЛеопардовые свободные джинсы
Леопардовые свободные джинсы.
Фото: https://aliexpress.ru
Джинсы с леопардовым принтомДжинсы с леопардовым принтом
Джинсы с леопардовым принтом.
Фото: https://aliexpress.ru
Леопардовые джинсы с осенней курткойЛеопардовые джинсы с осенней курткой
Леопардовые джинсы с осенней курткой.
Фото: https://aliexpress.ru
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#Эмилия Шпилева#Осень#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды 2024#Джинсы
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