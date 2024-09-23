Подвиньтесь синие джинсы: модники теперь охотятся за леопардовым денимом

Прямые, свободные брюки, которые обычно можно встретить в базовом гардеробе, уместно смотрятся с любым верхом: футболками, облегающими топами, классическими пиджаками и элегантными блузками. Длина может быть полной либо чуть укороченной. Меняя верх, вы сможете создавать разные образы с леопардовыми брюками: на каждый день для города, офиса или торжественное мероприятие.