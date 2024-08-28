Ажурные и цветные: модные женские колготки 2024-2025

Принты и узоры на чулках появились еще в конце XIX века. На капроновых колготках, конечно, гораздо позже. Но никогда еще этот предмет гардероба не был украшен так разнообразно, как сейчас. В продаже можно встретить не только изделия в клетку, горошек, с сердечками и пр. Сегодня выпускают изделия с анималистичным, растительным, абстрактным принтом, монограммами, логотипами, камуфляжем и т. д. Сама по себе такая вещь очень броская, акцентная, поэтому важно не перегружать образ принтами и аксессуарами. Наденьте под них однотонный костюм или платье и дополните лук оригинальной сумкой.