Ажурные и цветные: модные женские колготки 2024-2025

Posted 28 августа, 05:12
Published 28 августа, 05:12
Modified 10 сентября, 06:22
Updated 10 сентября, 06:22
Разбираемся, какие тренды будут наиболее востребованы осенью 2024 года, как выбрать самые комфортные и качественные колготки.
Стилисты предлагают в текущем сезоне осень-зима 2024-2025 превратить колготки в красивый и акцентный аксессуар, который не только утеплит вас, но и украсит образ, сделает его оригинальным и стильным.
Совсем недавно носить черные колготки, особенно под платье или юбку, считалось моветоном. Теперь же черные можно носить под все. Особенно эффектны будут тонкие черные колготки в образе с кожаными шортами и ультрамини-юбками в сочетании с грубыми ботинками или сапогами-казаками. Если у вас слишком минималистичный образ, то можно выбрать акцентные — с фактурным узором или принтом. Зимой вновь актуальными становятся черные шерстяные или кашемировые колготки, которые красиво подчеркнут стройность ног и согреют в холода.
Белые колготки смотрятся очень необычно и придают образу нежный романтический акцент. Сразу надо отметить, что такие экземпляры подойдут не ко всем нарядам и цветам. Надо очень хорошо продумать образ. Прежде всего определитесь с его цветовой гаммой — никаких контрастных оттенков быть не должно. Предпочтительны пастельные, спокойные цвета: молочный, бежевый, серый, нежно-голубой, розовый, мятный. В идеале подобрать к белым колготкам светлую обувь. Но помните, что светлый цвет визуально увеличивает, поэтому девушкам с полными ногами лучше от них отказаться.
Принты и узоры на чулках появились еще в конце XIX века. На капроновых колготках, конечно, гораздо позже. Но никогда еще этот предмет гардероба не был украшен так разнообразно, как сейчас. В продаже можно встретить не только изделия в клетку, горошек, с сердечками и пр. Сегодня выпускают изделия с анималистичным, растительным, абстрактным принтом, монограммами, логотипами, камуфляжем и т. д. Сама по себе такая вещь очень броская, акцентная, поэтому важно не перегружать образ принтами и аксессуарами. Наденьте под них однотонный костюм или платье и дополните лук оригинальной сумкой.
Даже если вы терпеть не можете колготки, то в любом случае приобретете несколько экземпляров для холодных дней, на выход, для романтических свиданий. Так что избежать модного тренда все равно не удастся.
Колготки осенью и зимой становятся незаменимой вещью в женском гардеробе. Но помимо утепляющей функции они могут стать еще и элементом стиля и украсить ваш образ. Так, плотные черные, серые, коричневые колготки из хлопка, шерсти, кашемира отлично будут смотреться с теплыми платьями, юбками, шортами, особенно если на ногах будут не сапоги, закрывающие всю голень, а стильные и изящные ботильоны.
Среди цветных колготок стоит особенно выделить красные. Этот цвет, наряду с белым и черным, является классикой и подойдет практически ко всем нейтральным оттенкам: серому, черному, белому, бежевому, молочному, синему. Надевая модные красные колготки в новом сезоне, дама должна точно знать, что выглядит безупречно, ведь такая акцентная вещь точно притянет к себе все взгляды. И еще вещь должна быть не из тонкого капрона, а иметь плотность около 80–100 DEN, тогда она будет смотреться ярко и эффектно.
Ажурные колготки во все времена были атрибутом нарядного аутфита. Они создают на ногах причудливый рисунок, подчеркивают их красивую форму и, кстати, могут скрыть недостатки. Они отлично дополнят маленькое черное платье, платье-пиджак, платье-комбинацию, длинное платье с разрезами, комбинезон с шортами и прочие наряды. Если вы не можете похвастать умопомрачительным нарядом, собираясь на вечеринку, не переживайте — даже простое коктейльное платье с ажурными колготками сделает вас модной и неотразимой.
Колготки могут быть сделаны из разного материала (капрона, нейлона, лайкры, шелка) и иметь разную плотность (она измеряется в особых единицах — DEN).
Говоря о капроновых колготках, мы имеем в виду тонкие прозрачные изделия, практически незаметные на ногах. Все дело в плотности плетения — минимальное количество DEN имеют легкие, тоненькие, почти невидимые на коже. Носить такие колготки в осенне-зимний сезон довольно холодно. К тому же такие изделия в силу своей текстуры быстро рвутся, покрываются зацепками и теряют привлекательный вид. А вот плотные колготки — от 50 DEN и выше — отлично согреют в любую непогоду.
Колготки в сетку будут очень модной деталью этой осенью и зимой 2024-2025. Их носят цветными, крупного и мелкого плетения, оригинального плетения. Считается, что сетка скрывает визуальные несовершенства формы ног. Такие колготки будут уместны с открытым вечерним платьем, платьем-пиджаком, кожаными шортами и мини-юбками, атласными костюмами и другими предметами гардероба.
Любители стиля гранж наверняка не смогут пройти мимо такой новинки, претендующей на главный тренд осени. Нарочито рваные колготки с большими дырами уже облюбовали тинейджеры, которые носят их под джинсовые юбки, кожаные шорты, платья в стиле милитари. Такой аксессуар как нельзя лучше отображает бунтарский дух современной молодежи и дарит им еще один способ самовыражения.
Еще одна модная тенденция — украшать изделия стразами, кристаллами, пайетками, перьями и другим декором для более яркого и броского образа.
Безусловно, такие колготки уместны в контексте любого праздника — будь то дружеская вечеринка или свадьба лучшей подруги. Этот случай, когда комплимент «блистательная» будет оправдан как никогда. Однако стилисты предупреждают: с таким аксессуаром на ногах образ должен быть минималистичным. К примеру, маленькое черное платье или белая мини-юбка с кроп-пиджаком.
Колготки в горошек — это золотая середина между гладкими черными, которые уже изрядно поднадоели, и принтованными, которые слишком вычурны для повседневной обстановки. Их можно носить и на работу, и на учебу, и на прогулку, и даже на вечеринку. Такие носили еще наши мамы, поэтому тенденцию можно назвать ностальгией по ретро.
Теперь, когда мы разобрались в самых трендовых видах колготок, определимся, как же выбирать этот предмет гардероба, чтобы он порадовал хорошим качеством и подошел нам на все сто.
Колготки, как и любой предмет одежды, имеет свою размерную сетку. Одни производители обозначают размеры привычным для нас: XS, S, M, L. Другие нумеруют цифрами от 1 до 5 — от меньшего размера к большему. Согласно этой системе, миниатюрные дамы должны выбирать 1-й размер, женщины средней комплекции 2-й или 3-й размеры, крупные и высокие — 4-й и 5-й размеры.
Обычные телесные капроновые колготки лучше всего выбирать с меньшим количеством DEN, чтобы они были прозрачны и фактически невидимы на ногах — как вторая кожа. Чем плотнее они будут, тем больше будет проявляться цвет и подтон — он может быть розоватым или желтоватым, что негативно скажется на всем образе. Что касается цветных экземпляров, то тут важно учесть, что они могут визуально увеличивать объемы. Поэтому лучше выбирать их в тон обуви, чтобы визуально вытянуть ноги, сделав длиннее и тоньше.
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