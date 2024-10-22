Шарф — главный аксессуар сезона-2024: с чем и как носить

Будут уместны и нейтральная классика, и яркие акценты — в зависимости от того, какой образ вы хотите создать. Предпочитаете стиль «уставшей англичанки» и хотите больше уюта — выбирайте аксессуары бежевых, серых и песочных оттенков. Хотите внести больше красок в угрюмые осенние будни — для вас модели неоново-синего, ярко-красного и горчичного оттенка.