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Posted 22 октября, 09:14

Published 22 октября, 09:14

Modified 22 октября, 09:16

Updated 22 октября, 09:16

Шарф — главный аксессуар сезона-2024: с чем и как носить

Шарф — главный аксессуар сезона-2024: с чем и как носить

22 октября 2024, 09:14
Фото: freepik
В осенне-зимнем сезоне шарфы выходят на первый план и становятся главным акцентом образа. Как модно носить шарф осенью-2024 — трендовые фишки, стильные приемы и самые популярные модели осенней коллекции.

Шарфы-монстры

Объемные шарфы, больше напоминающие пледы, — хит сезона. В него можно закутаться практически целиком, а носить его можно как угодно — чем больше драпировки, тем моднее.

Если хотите добавить шика в образ, выбирайте аксессуары из искусственного меха — самые модные модели сезона.

Фото: freepik

Палантин

Уютная замена традиционным моделям для холодных осенних вечеров. Его можно свернуть в шарф, накинуть сверху одежды, использовать как стильный акцент на сумку.

Выбирайте осенью-2024 модели из кашемира и шерсти. Но если хотите придать образу легкости и дерзости — используйте аксессуар из шелка.

Фото: freepik

Цвет и фактура

Будут уместны и нейтральная классика, и яркие акценты — в зависимости от того, какой образ вы хотите создать. Предпочитаете стиль «уставшей англичанки» и хотите больше уюта — выбирайте аксессуары бежевых, серых и песочных оттенков. Хотите внести больше красок в угрюмые осенние будни — для вас модели неоново-синего, ярко-красного и горчичного оттенка.

Осенью-2024 в моде модели шарфов грубой вязки, изделия с бахромой и в стиле бохо с элементами ручной вышивки.

Фото: freepik

Как носить шарф

Самый практичный и невероятно модный в этом сезоне прием — носить шарф в виде балаклавы. Оберните аксессуар вокруг головы — и вы будете выглядеть стильно, да и шапка не понадобится. Для этого варианта подойдут изделия из ангоры или кашемира.

Более элегантный вариант — носить шарф с выпущенным концом: обматываем вокруг шеи, а концы оставляем висеть свободно спереди и сзади. Так можно носить шарфы-монстры или палантины.

Главный тренд сезона-2024 — многослойность. Закрепите широкий палантин булавкой или брошью на плечах — очень стильный и модный прием.

Шарф подходит под любой лук, идеально вписывается в осенний капсульный гардероб. Аксессуар сочетается с трикотажными платьями, кожаными куртками, объемными пальто, бомберами.

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