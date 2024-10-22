Шарф — главный аксессуар сезона-2024: с чем и как носить

Posted 22 октября, 09:14
Published 22 октября, 09:14
Modified 22 октября, 09:16
Updated 22 октября, 09:16
Объемные шарфы, больше напоминающие пледы, — хит сезона. В него можно закутаться практически целиком, а носить его можно как угодно — чем больше драпировки, тем моднее.
Если хотите добавить шика в образ, выбирайте аксессуары из искусственного меха — самые модные модели сезона.
Уютная замена традиционным моделям для холодных осенних вечеров. Его можно свернуть в шарф, накинуть сверху одежды, использовать как стильный акцент на сумку.
Выбирайте осенью-2024 модели из кашемира и шерсти. Но если хотите придать образу легкости и дерзости — используйте аксессуар из шелка.
Будут уместны и нейтральная классика, и яркие акценты — в зависимости от того, какой образ вы хотите создать. Предпочитаете стиль «уставшей англичанки» и хотите больше уюта — выбирайте аксессуары бежевых, серых и песочных оттенков. Хотите внести больше красок в угрюмые осенние будни — для вас модели неоново-синего, ярко-красного и горчичного оттенка.
Осенью-2024 в моде модели шарфов грубой вязки, изделия с бахромой и в стиле бохо с элементами ручной вышивки.
Самый практичный и невероятно модный в этом сезоне прием — носить шарф в виде балаклавы. Оберните аксессуар вокруг головы — и вы будете выглядеть стильно, да и шапка не понадобится. Для этого варианта подойдут изделия из ангоры или кашемира.
Более элегантный вариант — носить шарф с выпущенным концом: обматываем вокруг шеи, а концы оставляем висеть свободно спереди и сзади. Так можно носить шарфы-монстры или палантины.
Главный тренд сезона-2024 — многослойность. Закрепите широкий палантин булавкой или брошью на плечах — очень стильный и модный прием.
Шарф подходит под любой лук, идеально вписывается в осенний капсульный гардероб. Аксессуар сочетается с трикотажными платьями, кожаными куртками, объемными пальто, бомберами.