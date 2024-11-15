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Posted 15 ноября, 15:42

Published 15 ноября, 15:42

Modified 15 ноября, 15:44

Updated 15 ноября, 15:44

Кулер для воды в офис: как не ошибиться с выбором

Кулер для воды в офис: как не ошибиться с выбором

15 ноября 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney.
Кулер для воды является важным элементом в создании удобной рабочей атмосферы, поскольку регулярное питье воды способствует снижению уровня усталости и повышению производительности сотрудников.

По информации «Общественной службы новостей», кулеры для воды можно разделить на три категории: напольные и настольные.

Напольные кулеры — это наиболее популярные и доступные варианты. Они размещаются на полу и имеют большой бак для воды (обычно от 10 до 20 литров). Эти устройства идеально подходят для офисов с многочисленным персоналом, так как способны обеспечить достаточный объем воды для всех работников.

В то же время настольные кулеры отличаются компактными размерами и не занимают много места, что делает их отличным выбором для небольших офисов или рабочих пространств. Их ёмкость чаще всего варьируется от 3 до 5 литров, что вполне удовлетворяет потребности нескольких пользователей.

На что обратить внимание?

  1. Кулеры могут иметь два типа охлаждения: электронное и компрессорное. Электронные устройства снижают температуру воды до +10–15 С, тогда как компрессорные — до +5–10 С. Компрессорные модели, как правило, более надежны и долговечны, но стоят дороже своих электронных аналогов.
  2. Кулеры предлагают варианты с верхней или нижней загрузкой бутыли. Модели с верхней загрузкой более распространены благодаря своей дешевизне и простоте обслуживания. Однако кулеры с нижней загрузкой обеспечивают больший комфорт при установке и замене бутылей.
  3. Многие модели оборудованы функциями нагрева и охлаждения воды. Если вам необходимо обеспечить сотрудников горячей водой, выбирайте варианты с данной функцией.
  4. Кулеры изготавливают из пластика или металла. Пластиковые варианты стоят меньше, но менее устойчивы и долговечны. Металлические кулеры имеют более высокую цену, но обладают большей надежностью, устойчивостью к повреждениям и выглядят более представительно.
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#Вадим Назаров#Общество#Офис
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