Кулер для воды в офис: как не ошибиться с выбором

По информации «Общественной службы новостей», кулеры для воды можно разделить на три категории: напольные и настольные.
Напольные кулеры — это наиболее популярные и доступные варианты. Они размещаются на полу и имеют большой бак для воды (обычно от 10 до 20 литров). Эти устройства идеально подходят для офисов с многочисленным персоналом, так как способны обеспечить достаточный объем воды для всех работников.
В то же время настольные кулеры отличаются компактными размерами и не занимают много места, что делает их отличным выбором для небольших офисов или рабочих пространств. Их ёмкость чаще всего варьируется от 3 до 5 литров, что вполне удовлетворяет потребности нескольких пользователей.
На что обратить внимание?
- Кулеры могут иметь два типа охлаждения: электронное и компрессорное. Электронные устройства снижают температуру воды до +10–15 С, тогда как компрессорные — до +5–10 С. Компрессорные модели, как правило, более надежны и долговечны, но стоят дороже своих электронных аналогов.
- Кулеры предлагают варианты с верхней или нижней загрузкой бутыли. Модели с верхней загрузкой более распространены благодаря своей дешевизне и простоте обслуживания. Однако кулеры с нижней загрузкой обеспечивают больший комфорт при установке и замене бутылей.
- Многие модели оборудованы функциями нагрева и охлаждения воды. Если вам необходимо обеспечить сотрудников горячей водой, выбирайте варианты с данной функцией.
- Кулеры изготавливают из пластика или металла. Пластиковые варианты стоят меньше, но менее устойчивы и долговечны. Металлические кулеры имеют более высокую цену, но обладают большей надежностью, устойчивостью к повреждениям и выглядят более представительно.