Кулер для воды в офис: как не ошибиться с выбором

Напольные кулеры — это наиболее популярные и доступные варианты. Они размещаются на полу и имеют большой бак для воды (обычно от 10 до 20 литров). Эти устройства идеально подходят для офисов с многочисленным персоналом, так как способны обеспечить достаточный объем воды для всех работников.