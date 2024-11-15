Как созаемщик может получить вычеты за приобретение жилья

Чаплин сообщил, что процесс получения налогового вычета для созаемщика не отличается от аналогичной процедуры для основного заемщика. Он может вернуть 13% от суммы до 2 миллионов рублей и 13% от уплаченных процентов на сумму до 3 миллионов рублей. Для получения вычета нужно обратиться в налоговую службу, в том числе через сайт. Однако очень важно предварительно обсудить, кто будет оформлять вычет.