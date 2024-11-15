Как созаемщик может получить вычеты за приобретение жилья

Posted 15 ноября, 15:36
Published 15 ноября, 15:36
Modified 15 ноября, 15:41
Updated 15 ноября, 15:41
Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Общественной службе новостей», что законодательство устанавливает определенные условия для этого права. В частности, недвижимость или ее доля должны быть зарегистрированы на имя созаемщика. Исключением являются супруги, поскольку приобретенная ими квартира считается совместной собственностью. Чаплин напомнил, что налоговый вычет может быть использован только один раз на протяжении жизни.
Эксперт также добавил, что созаемщик должен быть налогоплательщиком НДФЛ. Если одним из созаемщиков является супруг, вычет может быть разделен по любому согласованному между ними принципу. Обычно делят 50 на 50, но возможны различные договоренности.
Чаплин сообщил, что процесс получения налогового вычета для созаемщика не отличается от аналогичной процедуры для основного заемщика. Он может вернуть 13% от суммы до 2 миллионов рублей и 13% от уплаченных процентов на сумму до 3 миллионов рублей. Для получения вычета нужно обратиться в налоговую службу, в том числе через сайт. Однако очень важно предварительно обсудить, кто будет оформлять вычет.