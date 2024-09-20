Рожать ребенка «под ипотеку» или нет — как выгодней? Ответ вас удивит

Но нужно еще на что-то жить и самим, и ребенка растить. В какую сумму будет обходиться содержание ребенка до его совершеннолетия (то есть последующие 18 лет) — подсчитать сложновато. Специалисты считают, что в среднем нужно порядка 40 тысяч рублей в месяц на содержание ребенка — понятно, что в разные года по-разному, но в целом выходит такая сумма.