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Posted 20 сентября, 13:49

Published 20 сентября, 13:49

Modified 20 сентября, 13:53

Updated 20 сентября, 13:53

Рожать ребенка «под ипотеку» или нет — как выгодней? Ответ вас удивит

Рожать ребенка «под ипотеку» или нет — как выгодней? Ответ вас удивит

20 сентября 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
Льготные ипотеки действуют только для семей с детьми и отдельных специалистов. Стоит ли рожать ребенка, чтобы получить льготную ипотеку, или дешевле взять кредит без него? Подсчитали и удивились.

Итак, у нас молодая семья, возраст супругов до 30 лет, недавно родился первенец. Семье доступен льготный кредит под 6%.

Допустим, что такая семья живет в Санкт-Петербурге. Квартиру нужно брать хотя бы двухкомнатную, чтобы у малыша была своя комната. Выбираем не апартаменты, а жилой комплекс, чтобы проще было с детсадом и школой для малыша.

Семья находит «двушку» за 10 млн рублей в новостройке. Это средняя стоимость по Санкт-Петербургу за двухкомнатную квартиру в стадии строительства. Но, чтобы оформить льготную ипотеку, нужен еще первоначальный взнос — 20% от стоимости недвижимости, понадобятся и деньги на сопутствующие расходы при оформлении кредита.

В целом семье нужно сразу найти сумму порядка 3,5 млн рублей на оформление кредита. Допустим, что у семьи есть эти деньги. Хотя практика подсказывает, что не у всех россиян есть возможность наскрести даже на первоначальный взнос.

Семья берет оформляет ипотеку на 18 лет, в течение которых ей нужно отдать банку оставшиеся 6,5 млн рублей и чуть более 4 млн рублей процентов. То есть в месяц семье нужно отдавать около 50 тыс. рублей на ипотеку.

Но нужно еще на что-то жить и самим, и ребенка растить. В какую сумму будет обходиться содержание ребенка до его совершеннолетия (то есть последующие 18 лет) — подсчитать сложновато. Специалисты считают, что в среднем нужно порядка 40 тысяч рублей в месяц на содержание ребенка — понятно, что в разные года по-разному, но в целом выходит такая сумма.

То есть семья в последующие 18 лет должна тратить обязательно 90 тысяч рублей в месяц — ежемесячный платеж по ипотеке плюс содержание ребенка.

Но если тратить на ребенка по минимуму, как предлагает МРОТ, то вполне можно обойтись и 16 тысячами рублей в месяц. Правда, без дополнительных кружков, нового велосипеда и других «плюшек». Зато и в месяц обязательные расходы составят всего 66 тыс. рублей.

Рассмотрим вариант, когда та же молодая семья, но уже без ребенка, берет стандартную ипотеку под 20% на ту же квартиру. В этом случае ежемесячные взносы в течение 18 лет у семьи будут составлять порядка 112 тыс. рублей.

Вывод. Рожать ребенка и брать семейную ипотеку выгодней, чем платить рыночную ипотеку и откладывать рождение малыша на неопределенный срок. Но всегда учитывайте свои возможности — рожайте ребенка только тогда, когда будете уверены, что сможете его обеспечить.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Дети#Семья#Ипотека#Семейная ипотека
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