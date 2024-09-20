Рожать ребенка «под ипотеку» или нет — как выгодней? Ответ вас удивит

Posted 20 сентября, 13:49
Published 20 сентября, 13:49
Modified 20 сентября, 13:53
Updated 20 сентября, 13:53
Итак, у нас молодая семья, возраст супругов до 30 лет, недавно родился первенец. Семье доступен льготный кредит под 6%.
Допустим, что такая семья живет в Санкт-Петербурге. Квартиру нужно брать хотя бы двухкомнатную, чтобы у малыша была своя комната. Выбираем не апартаменты, а жилой комплекс, чтобы проще было с детсадом и школой для малыша.
Семья находит «двушку» за 10 млн рублей в новостройке. Это средняя стоимость по Санкт-Петербургу за двухкомнатную квартиру в стадии строительства. Но, чтобы оформить льготную ипотеку, нужен еще первоначальный взнос — 20% от стоимости недвижимости, понадобятся и деньги на сопутствующие расходы при оформлении кредита.
В целом семье нужно сразу найти сумму порядка 3,5 млн рублей на оформление кредита. Допустим, что у семьи есть эти деньги. Хотя практика подсказывает, что не у всех россиян есть возможность наскрести даже на первоначальный взнос.
Семья берет оформляет ипотеку на 18 лет, в течение которых ей нужно отдать банку оставшиеся 6,5 млн рублей и чуть более 4 млн рублей процентов. То есть в месяц семье нужно отдавать около 50 тыс. рублей на ипотеку.
Но нужно еще на что-то жить и самим, и ребенка растить. В какую сумму будет обходиться содержание ребенка до его совершеннолетия (то есть последующие 18 лет) — подсчитать сложновато. Специалисты считают, что в среднем нужно порядка 40 тысяч рублей в месяц на содержание ребенка — понятно, что в разные года по-разному, но в целом выходит такая сумма.
То есть семья в последующие 18 лет должна тратить обязательно 90 тысяч рублей в месяц — ежемесячный платеж по ипотеке плюс содержание ребенка.
Но если тратить на ребенка по минимуму, как предлагает МРОТ, то вполне можно обойтись и 16 тысячами рублей в месяц. Правда, без дополнительных кружков, нового велосипеда и других «плюшек». Зато и в месяц обязательные расходы составят всего 66 тыс. рублей.
Рассмотрим вариант, когда та же молодая семья, но уже без ребенка, берет стандартную ипотеку под 20% на ту же квартиру. В этом случае ежемесячные взносы в течение 18 лет у семьи будут составлять порядка 112 тыс. рублей.
Вывод. Рожать ребенка и брать семейную ипотеку выгодней, чем платить рыночную ипотеку и откладывать рождение малыша на неопределенный срок. Но всегда учитывайте свои возможности — рожайте ребенка только тогда, когда будете уверены, что сможете его обеспечить.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14