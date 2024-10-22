Ипотека стала неподъемной — сможет ли ее заменить лизинг жилья: объясняет эксперт

Posted 22 октября, 10:54
Published 22 октября, 10:54
Modified 22 октября, 10:56
Updated 22 октября, 10:56
Ограничение финансирования льготной ипотеки, повышение ключевой ставки, ужесточение условий по первоначальному взносу — это и многое другое, происходящее на рынке недвижимости сегодня, сделали ипотечные программы недоступными для миллионов россиян. В качестве альтернативы сейчас все громче звучат предложения о лизинге жилья, когда физлица могут взять объект недвижимости в аренду и постепенно выкупать его посредством внесения арендной платы.
«Однако есть ряд нюансов, на которые я бы обратила внимание. Во-первых, не думаю, что по таким программам будут проходить дома. Это штучный товар, и для лизингодателя это не очень удобный и ликвидный актив. Те территории, где превалирует малоэтажное или индивидуальное строительство, точно не войдут в этот список развития программы. Поэтому, скорее всего, в программе будут участвовать квартиры застройщиков, то есть юрлиц», — говорит председатель комитета Российской Гильдии Риелторов по ипотеке Юлия Максимович.
В российской практике покупка гражданами жилья в лизинг практически не распространена. Раньше такие сделки заключали исключительно с юридическими лицами. Зато физлица давно и успешно выкупают на условиях лизинга транспорт и различное оборудование.
Если говорить только о ключевых аспектах, не погружаясь в детали, то главное отличие лизинга в том, что у него нет жестких условий по первоначальному взносу, залогу и поручительству, полному пакету документов, как у ипотеки. Однако у лизинга короче срок договора — до 5–10 лет. Поэтому и ежемесячные ставки выше ипотечных.
Но главное отличие в том, что арендатор может стать собственником жилья, приобретаемого в лизинг, только после выплаты всех платежей. А в рамках ипотеки собственность на недвижимость можно оформить сразу. В этой связи при лизинге возникает большой риск: если компания-лизингодатель обанкротится, то все ее имущество, в том числе и реализуемые квартиры, будет изъято, а арендаторы выселены. И доказать в суде, что ты уже частично оплатил стоимость квартиры, будет очень проблематично.
«Не советую брать жилье в лизинг тому, кто не разбирается в этом вопросе и привык действовать по тактике „сосед сделал“, — добавляет эксперт. — У нас лизинг для юридических лиц довольно распространенное явление. А вот лизинг для физических лиц — это новая страница, еще неизведанная. Без привлечения опытного юриста выходить на такую сделку может быть опасно. Что касается риелторов, то они, насколько мне известно, пока еще не используют в своей практике такие сделки».