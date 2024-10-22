Ипотека стала неподъемной — сможет ли ее заменить лизинг жилья: объясняет эксперт

Но главное отличие в том, что арендатор может стать собственником жилья, приобретаемого в лизинг, только после выплаты всех платежей. А в рамках ипотеки собственность на недвижимость можно оформить сразу. В этой связи при лизинге возникает большой риск: если компания-лизингодатель обанкротится, то все ее имущество, в том числе и реализуемые квартиры, будет изъято, а арендаторы выселены. И доказать в суде, что ты уже частично оплатил стоимость квартиры, будет очень проблематично.