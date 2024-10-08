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Posted 8 октября, 11:11

Published 8 октября, 11:11

Modified 8 октября, 11:11

Updated 8 октября, 11:11

Вилла в Майами, апартаменты в Дубае: у кого из звезд российского шоу-бизнеса есть недвижимость за границей

Вилла в Майами, апартаменты в Дубае: у кого из звезд российского шоу-бизнеса есть недвижимость за границей

8 октября 2024, 11:11
Фото: страница Филиппа Киркорова вконтакте
Многие звезды шоу-бизнеса живут и работают в России, однако имеют также и недвижимость за границей. Рассказываем, кто из известных людей обзавелся зарубежным жильем и где оно находится.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — владелец апартаментов в Болгарии и в США. Кроме того, у него есть дом на фешенебельном американском курорте — в Майами, по соседству с Рики Мартином и другими звездами шоу-бизнеса.

Фото: страница Филиппа Киркорова вконтакте

Лолита

У Лолиты тоже есть недвижимость в Болгарии, однако зарубежные апартаменты приносят ей больше проблем, чем удовольствия, — певица неоднократно пыталась их продать, судилась с местными управляющими компаниями.

Фото: страница Лолиты вконтакте

Ксения Собчак

По информации из некоторых источников, телеведущая в собственности имеет виллу в Индонезии — на острове Бали. А еще у Собчак есть дорогая квартира в Дубае.

Фото: страница Ксении Собчак вконтакте

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова тоже стала собственницей жилья в Объединенных Арабских Эмиратах, что неудивительно, ведь она часто проводит время в этой стране.

Фото: страница Решетовой вконтакте

Тимати

У Тимати есть недвижимость в Доминикане, и отдыхать он может не в отеле, а в собственном доме, площадь которого превышает 900 квадратных метров. В доминиканской резиденции исполнителя часто гостят его родственники.

Фото: официальный сайт Тимати

Кроме того, у Тимати есть недвижимость и в США, а именно в Лос-Анджелесе.

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#Мария Казак#Общество#Знаменитости#Недвижимость#Дом и сад
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