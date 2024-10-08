Вилла в Майами, апартаменты в Дубае: у кого из звезд российского шоу-бизнеса есть недвижимость за границей

Posted 8 октября, 11:11
Published 8 октября, 11:11
Modified 8 октября, 11:11
Updated 8 октября, 11:11
Филипп Киркоров — владелец апартаментов в Болгарии и в США. Кроме того, у него есть дом на фешенебельном американском курорте — в Майами, по соседству с Рики Мартином и другими звездами шоу-бизнеса.
У Лолиты тоже есть недвижимость в Болгарии, однако зарубежные апартаменты приносят ей больше проблем, чем удовольствия, — певица неоднократно пыталась их продать, судилась с местными управляющими компаниями.
По информации из некоторых источников, телеведущая в собственности имеет виллу в Индонезии — на острове Бали. А еще у Собчак есть дорогая квартира в Дубае.
Анастасия Решетова тоже стала собственницей жилья в Объединенных Арабских Эмиратах, что неудивительно, ведь она часто проводит время в этой стране.
У Тимати есть недвижимость в Доминикане, и отдыхать он может не в отеле, а в собственном доме, площадь которого превышает 900 квадратных метров. В доминиканской резиденции исполнителя часто гостят его родственники.
Кроме того, у Тимати есть недвижимость и в США, а именно в Лос-Анджелесе.