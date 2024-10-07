«Гениальная идея»: многодетный Тепляков будет зарабатывать на своей дочери

Posted 7 октября, 08:46
Published 7 октября, 08:46
Modified 7 октября, 08:46
Updated 7 октября, 08:46
Финансовое положение многодетной семьи Тепляковых — одна из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Пользователи недоумевают, как отцу удается содержать семью с девятью детьми на скромную зарплату, которую он получает как воспитатель детского сада. Евгений Тепляков получает массу вопросов по поводу продуктовой корзины для большой семьи, особенностей проживания в однокомнатной квартире. Однако на подобные вопросы прямо он практически никогда не отвечает.
Не так давно многодетного отца посетила идея, касающаяся заработка — он разработал схему, которая, как он сам уверен, позволит семье жить безбедно. Смысл идеи заключается в следующем — Тепляков собирается снимать видео и даже целые передачи с приглашенными звездами шоу-бизнеса, которые будут обучать его дочь Алису каким-либо навыкам и умениям.
Сам Тепляков предположил, что, к примеру, фигуристки Медведева и Валиева смогут обучать Алису катанию на коньках, а кондитер Ивлев — печь торты. Полина Гагарина, считает Тепляков, вполне может обучить его дочь вокалу. Название для шоу многодетный отец уже придумал — «Звезды учат Алису».
В том, что его идея «выстрелит», Тепляков, кажется, убежден на сто процентов. Он уже строит планы по подключению к процессу съемок зрителей — многодетный отец считает, что они могли бы выбирать лучшего наставника и голосовать за него.
«Мне кажется это будет звездно, будут супер-просмотры. Все будут в прайм тайм нажимать на кнопку, чтобы посмотреть, как же учат вундеркиндов и что в итоге получается. Телевизионщики, связывайтесь с нами, цена договорная. Недорого!» — заявил многодетный Евгений Тепляков.
Пользователи соцсетей отреагировали на идею Теплякова, мягко говоря, неоднозначно. Многие открыто обвинили его в том, что он эксплуатирует своих детей и использует их в достижении собственных корыстных целях. Пользователи отмечают, что своих детей Тепляков лишает детства и буквально наживается на них.