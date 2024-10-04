Кашпировский угрожает подать в суд на ученого, признавшего его работу ненаучной

Posted 4 октября, 15:48
Published 4 октября, 15:48
Modified 4 октября, 15:52
Updated 4 октября, 15:52
Гипнотизер настаивает, что эксперту необходимо принести публичные извинения и отказаться от своих слов о ненаучности его работы.
Как сообщает gazeta.ru, Черниговская в своих высказываниях цитировала нейрофизиолога Наталью Бехтереву, изучавшую научную работу экстрасенса. Однако сам Кашпировский рассказывает, что Бехтерева, напротив, одобрительно высказывалась о его одаренности и охарактеризовала данные труды как научные.
Представители гипнотизера посчитали Черниговскую «базарной бабой» и поставили перед ней ультиматум — три дня, чтобы опровергнуть озвученные ею ранее обвинения. В противном случае будет составлен иск в суд.
С наступлением осени выяснилось, что Анатолий Кашпировский, который был известен каждому россиянину в 90-е, вновь прибыл в Москву для организации магических мероприятий. Появилась информация, что за первые четыре дня своей деятельности гонорар гипнотизера достиг шести миллионов рублей.
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