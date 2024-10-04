Кашпировский угрожает подать в суд на ученого, признавшего его работу ненаучной

С наступлением осени выяснилось, что Анатолий Кашпировский, который был известен каждому россиянину в 90-е, вновь прибыл в Москву для организации магических мероприятий. Появилась информация, что за первые четыре дня своей деятельности гонорар гипнотизера достиг шести миллионов рублей.