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Posted 4 октября, 15:48

Published 4 октября, 15:48

Modified 4 октября, 15:52

Updated 4 октября, 15:52

Анатолий Кашпировский

Кашпировский угрожает подать в суд на ученого, признавшего его работу ненаучной

4 октября 2024, 15:48
Фото: Замир Усманов. Global Look Press
Анатолий Кашпировский
Популярный в 90-е экстрасенс Анатолий Кашпировский потребовал 15 тысяч долларов, что по актуальному сейчас курсу составляет 1,4 миллиона рублей, с ученого-психолингвиста из СПбГУ Татьяны Черниговской.

Гипнотизер настаивает, что эксперту необходимо принести публичные извинения и отказаться от своих слов о ненаучности его работы.

Как сообщает gazeta.ru, Черниговская в своих высказываниях цитировала нейрофизиолога Наталью Бехтереву, изучавшую научную работу экстрасенса. Однако сам Кашпировский рассказывает, что Бехтерева, напротив, одобрительно высказывалась о его одаренности и охарактеризовала данные труды как научные.

Представители гипнотизера посчитали Черниговскую «базарной бабой» и поставили перед ней ультиматум — три дня, чтобы опровергнуть озвученные ею ранее обвинения. В противном случае будет составлен иск в суд.

С наступлением осени выяснилось, что Анатолий Кашпировский, который был известен каждому россиянину в 90-е, вновь прибыл в Москву для организации магических мероприятий. Появилась информация, что за первые четыре дня своей деятельности гонорар гипнотизера достиг шести миллионов рублей.

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#Марина Никишина#Общество#Знаменитости#Экстрасенс
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