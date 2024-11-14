Наступает 2025: Что нас ждет в год Зеленой Деревянной Змеи?

Дерево также символизирует собой рост физический и духовный, поэтому уверенным людям с четкими планами на будущее должно сопутствовать везение. Зеленый цвет олицетворяет обновление, зарождение новой жизни, новой энергии. Но перемены не всегда происходят к лучшему, поэтому в 2025 году астрологи призывают не впускать в свою жизнь ненадежных, несерьезных и необязательных людей.