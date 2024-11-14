Наступает 2025: Что нас ждет в год Зеленой Деревянной Змеи?

Posted 14 ноября, 15:12
Published 14 ноября, 15:12
Modified 14 ноября, 15:18
Updated 14 ноября, 15:18
Как сообщает Общественная служба новостей, 2025 год по Восточному календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Китайские звездочеты считают эту рептилию спокойной и мудрой. Китайцы вообще уважают змей, приписывая им такие качества, как хитрость, высокий интеллект, развитую интуицию. Даже в народном фольклоре змеи зачастую выступают мудрыми наставниками главных героев, способными давать полезные советы в безвыходных ситуациях.
Змею отличает гибкость, отличная адаптируемость к любым переменам. При этом змея не выносит давления со стороны, а в рассерженном состоянии отличается коварством и жестокостью. Такие пресмыкающиеся не будут нападать первыми, но в конфликтах они крайне опасны.
Так как грядущий год — Зеленой Деревянной Змеи, стоит помнить, что дерево выступает символом мира, роста и плодородия, а зеленый цвет отвечает за гармонию и оптимизм.
Дерево также символизирует собой рост физический и духовный, поэтому уверенным людям с четкими планами на будущее должно сопутствовать везение. Зеленый цвет олицетворяет обновление, зарождение новой жизни, новой энергии. Но перемены не всегда происходят к лучшему, поэтому в 2025 году астрологи призывают не впускать в свою жизнь ненадежных, несерьезных и необязательных людей.
Астрологи из Поднебесной считают змею животным, которое любит устраивать сюрпризы, и не всегда приятные, из-за чего в 2025 году стоит опасаться некоторых проблем даже общемирового масштаба: и природных катастроф, и глобальных испытаний для всего населения Земли.
Предсказатели будущего не исключают, что перемены ожидают человечество и на политической арене.
В 2025 году должно повезти людям семейным, хозяйственным и рациональным, так как для змеи важен уют и семейные ценности. Следующий год будет благоприятен для поиска второй половины, создания семьи, рождения детей.