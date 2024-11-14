newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 15:12

Published 14 ноября, 15:12

Modified 14 ноября, 15:18

Updated 14 ноября, 15:18

Наступает 2025: Что нас ждет в год Зеленой Деревянной Змеи?

Наступает 2025: Что нас ждет в год Зеленой Деревянной Змеи?

14 ноября 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney.
Чем больше в магазинах и на улицах городов появляется новогоднего декора, тем чаще в голову россиян приходят мысли — что ждать от наступающего года?

Как сообщает Общественная служба новостей, 2025 год по Восточному календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Китайские звездочеты считают эту рептилию спокойной и мудрой. Китайцы вообще уважают змей, приписывая им такие качества, как хитрость, высокий интеллект, развитую интуицию. Даже в народном фольклоре змеи зачастую выступают мудрыми наставниками главных героев, способными давать полезные советы в безвыходных ситуациях.

Змею отличает гибкость, отличная адаптируемость к любым переменам. При этом змея не выносит давления со стороны, а в рассерженном состоянии отличается коварством и жестокостью. Такие пресмыкающиеся не будут нападать первыми, но в конфликтах они крайне опасны.

Так как грядущий год — Зеленой Деревянной Змеи, стоит помнить, что дерево выступает символом мира, роста и плодородия, а зеленый цвет отвечает за гармонию и оптимизм.

Дерево также символизирует собой рост физический и духовный, поэтому уверенным людям с четкими планами на будущее должно сопутствовать везение. Зеленый цвет олицетворяет обновление, зарождение новой жизни, новой энергии. Но перемены не всегда происходят к лучшему, поэтому в 2025 году астрологи призывают не впускать в свою жизнь ненадежных, несерьезных и необязательных людей.

Что ждать россиянам в 2025 году?

Астрологи из Поднебесной считают змею животным, которое любит устраивать сюрпризы, и не всегда приятные, из-за чего в 2025 году стоит опасаться некоторых проблем даже общемирового масштаба: и природных катастроф, и глобальных испытаний для всего населения Земли.

Предсказатели будущего не исключают, что перемены ожидают человечество и на политической арене.

В 2025 году должно повезти людям семейным, хозяйственным и рациональным, так как для змеи важен уют и семейные ценности. Следующий год будет благоприятен для поиска второй половины, создания семьи, рождения детей.

Читайте также:
Какие сны предсказывают болезнь и стоит ли доверять их значениюЦвета одежды для знаков зодиака — какой оттенок усилит вашу энергиюЗвёзды благоволят: какие знаки зодиака сделают карьерный прорыв этой осенью
#Марина Никишина#Общество#Астрология#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика