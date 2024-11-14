В Эрмитаже состоится благотворительный концерт классической музыки для медиков

Более века назад в Эрмитаже уже находили приют те, кто лечил раненых военных. В период первой мировой войны в Зимнем дворце устроили госпиталь для солдат, где императрица Александра Федоровна с дочерьми выступали сестрами милосердия, ежедневно оказывая помощь отправленным в лазарет на лечение. Аудитория предстоящего концерта станет первой, кто ознакомится с новыми фактами о судьбе царской резиденции в ту эпоху, а также сможет увидеть редчайшие фотоснимки Зимнего Дворца.