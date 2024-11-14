В Эрмитаже состоится благотворительный концерт классической музыки для медиков

Posted 14 ноября, 13:42
Published 14 ноября, 13:42
Modified 14 ноября, 13:44
Updated 14 ноября, 13:44
Как сообщает Общественная служба новостей, новый камерный оркестр Северной столицы — «Ансамбль 1703» — исполнит уникальную музыкально-историческую программу под руководством знаменитого дирижера Николая Хондзинского.
За организацию мероприятия отвечает Государственный Эрмитаж, а также Благотворительный фонд «Доброе сердце».
Хондзинский остался крайне взволнован тем фактом, что на таком важном благотворительном вечере ему выпала возможность впервые представить собственный творческий проект. Дирижер, ссылаясь на слова Баха, напомнил, что музыка должна трогать сердца. Программа предстоящего концерта включает в себя произведения Баха и его прославленных современников — Перселла, Генделя, Вивальди, которые жили и творили фактически во времена образования Санкт-Петербурга. Хондзинский заявил, что классические произведения в исполнении оркестра могут лечить души, наполняя энергией каждого страждущего.
Более века назад в Эрмитаже уже находили приют те, кто лечил раненых военных. В период первой мировой войны в Зимнем дворце устроили госпиталь для солдат, где императрица Александра Федоровна с дочерьми выступали сестрами милосердия, ежедневно оказывая помощь отправленным в лазарет на лечение. Аудитория предстоящего концерта станет первой, кто ознакомится с новыми фактами о судьбе царской резиденции в ту эпоху, а также сможет увидеть редчайшие фотоснимки Зимнего Дворца.