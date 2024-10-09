Эрмитаж организует выставку в честь 550-летия монстранца Ганса Рисенберга

Posted 9 октября, 19:38
Published 9 октября, 19:38
Modified 9 октября, 19:42
Updated 9 октября, 19:42
Как сообщает www.fontanka.ru, появление на свет этого монстранца не имеет никаких тайн. Мастер, который его создал, подписал свое творение, в том числе и указал дату. Примечательно также, что на такой древний предмет сохранились все документы, что крайне необычно для вещи из эпохи Средних веков.
Появление монстранцев в церквях датируется 1264 годом, когда православные католики начали проводить религиозные обряды на праздник Тела Христова. Монстранц Ганса Рисенберга, хранящийся в Эрмитаже, был изготовлен почти два века спустя после появления первой подобной утвари. Примечательно, что деньги на гонорар мастера прихожане собирали совместными усилиями, с большим трудом.
Уже в эпоху Реформации люди стали менее терпимо относиться к таким атрибутам роскоши в церкви, поэтому серебряные монстранцы все реже использовались во время служб. Дошло даже до того, что монстранц Рисенберга мог быть уничтожен поклонниками Реформации.
В наше время, примерно 20 лет назад, этот монстранц недолго выставлялся в одной из галерей Малого Эрмитажа, после чего переехал в Бриллиантовую кладовую. Теперь он время от времени отправляется на временные выставки. Так, речь идет в том числе о прошлогоднем проекте «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем».
В Зимнем дворце вокруг такого предмета старины, который будет показываться сольно, планируется создать целую экспозицию из той эпохи, когда он был неотъемлемым атрибутом жизни церкви. Инсталляция поможет посетителям наглядно представить мрачный лес, чаща которого кишит божественными сущностями, невиданными животными и растениями.
Композиция «Монстранц Ганса Рисенберга. К 550-летию создания» выставляется в Аполлоновом зале (№ 260) Зимнего дворца с 9 октября нынешнего года по 2 февраля следующего.