Эрмитаж организует выставку в честь 550-летия монстранца Ганса Рисенберга

В наше время, примерно 20 лет назад, этот монстранц недолго выставлялся в одной из галерей Малого Эрмитажа, после чего переехал в Бриллиантовую кладовую. Теперь он время от времени отправляется на временные выставки. Так, речь идет в том числе о прошлогоднем проекте «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем».