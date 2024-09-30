В Зимнем стартует выставка нэцкэ из Эрмитажа и частных коллекций двух столиц

Posted 30 сентября, 17:56
Published 30 сентября, 17:56
Modified 30 сентября, 18:16
Updated 30 сентября, 18:16
Как сообщает www.fontanka.ru, на выставке будут представлены крошечные скульптуры, которые имеют одну общую деталь — сквозное отверстие. В прошлые века нэцкэ через это отверстие вешали на поясе, выступавшем частью национального наряда японцев. Нэцкэ фактически служил противовесом остальным размещающимся на поясе предметам — коробочке для лекарств, личной печати, кошельку, кисету для табака и прочим нужным в обиходе вещам.
Посетители выставки получат возможность ознакомиться с экспонатами XVIII, XIX и XX веков, которые эксперты считают образцами наиболее значимых центров резьбы из разных частей Японии. В первую очередь это творения Сюмэмару, Томотада, Масанао, Мицухару и прочих известных резчиков. По выставленным экспонатам можно проследить расцвет такого вида творчества, как миниатюрная резьба, от первых истоков до более современных переосмыслений традиционных произведений.
В Пикетном зале будет выставлено 32 предмета из коллекции Эрмитажа, а еще 153 экспоната для выставки предоставили владельцы шести коллекций из двух российских столиц.
Выставка «Мастера нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии XVIII–XX веков из частных коллекций и собрания Эрмитажа» начнет принимать посетителей в Пикетном зале Зимнего дворца 3 октября текущего года, а завершится она 19 января следующего года.
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