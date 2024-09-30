В Зимнем стартует выставка нэцкэ из Эрмитажа и частных коллекций двух столиц

Посетители выставки получат возможность ознакомиться с экспонатами XVIII, XIX и XX веков, которые эксперты считают образцами наиболее значимых центров резьбы из разных частей Японии. В первую очередь это творения Сюмэмару, Томотада, Масанао, Мицухару и прочих известных резчиков. По выставленным экспонатам можно проследить расцвет такого вида творчества, как миниатюрная резьба, от первых истоков до более современных переосмыслений традиционных произведений.