Русский музей выставил графику Врубеля и Петрова-Водкина для петербуржцев

На этой площадке сейчас все чаще выставляется графика: речь идет о творческих работах Лабаса, а также творениях передвижников. Такие мероприятия устраиваются, чтобы посетители могли ознакомиться с экспонатами, с которыми соприкасаются исключительно хранители и эксперты: графика не может выставляться надолго, в основном она пребывает в музейных фондах.