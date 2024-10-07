Русский музей выставил графику Врубеля и Петрова-Водкина для петербуржцев

Posted 7 октября, 17:48
Published 7 октября, 17:48
Modified 7 октября, 17:52
Updated 7 октября, 17:52
Как сообщает www.fontanka.ru, выставка «Линия. Штрих. Пятно. Рисунок XX века из собрания Русского музея» создана для того, чтобы посетители могли ознакомиться с музейными ценностями, ранее практически не выставлявшимися из-за своей хрупкости.
В общей сложности Русский музей располагает сотней тысяч образцов графики, а сейчас организаторы выставки отобрали наиболее интересные творения авторов за целый век, чтобы показать, как менялся взгляд на творчество в XX столетии.
Картины планируется разместить в хронологическом порядке — от авангарда к реализму. Представят даже редкие предметы из металла и камня. Выставка начнется с работ художников, творивших в XIX веке, после которых будут размещены экспонаты, отражающие лиризм 60-х, экспрессионизм 80-х, новаторство 90-х годов XX века.
На этой площадке сейчас все чаще выставляется графика: речь идет о творческих работах Лабаса, а также творениях передвижников. Такие мероприятия устраиваются, чтобы посетители могли ознакомиться с экспонатами, с которыми соприкасаются исключительно хранители и эксперты: графика не может выставляться надолго, в основном она пребывает в музейных фондах.